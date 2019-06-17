"Ты побьешь рекорд": украинский Бонд перепрыгнул россиянина и получил неожиданный комментарий в Instagram

Богдан Бондаренко после двухлетней борьбы с травмами выиграл уже второй этап "Бриллиантовой лиги"

Богдан Бондаренко. Фото: AFP

Украинский прыгун в высоту Богдан Бондаренко выиграл второй этап "Бриллиантовой лиги" кряду. После 231 см в Риме он триумфовал на соревнованиях в марокканском Рабате, где для победы ему хватило и 2.28 м. Отметим, что такой же результат в Марокко показали японец Наото Тобе и россиянин Илья Иванюк, но они затратили больше попыток, а потому в итоговом протоколе расположились ниже нашего Бонда.

"Я рад выиграть эти соревнования пятый год подряд. Теперь спешу собирать вещи, уже в 03:10 выезд в аэропорт... Наконец-то лечу на родину после долгого турне! Спасибо за поддержку", – написал после победы Богдан Бондаренко в своем Instagram.

16 Июн 2019 в 1:32 PDT INSTAGRAM (@bondarenkobv)

Один из подписчиков Богдана Бондаренко, Омран Киттанех, оставил под постом украинца комментарий: "У тебя лучший прыжок и лучшая техника. Думаю, ты тот, кто сможет побить мировой рекорд Сотомайора (2.45)". На это Бондаренко, чемпион мира-2013 и бронзовый призер Олимпиады-2016, ответил: "Моя техника слишком плоха сейчас". – "Проблема не в технике, а в разбеге. Но даже при этой проблеме ты показываешь лучшие прыжки", – отметил Омран Киттанех.

Как сообщалось ранее, произошло возвращение года: Бондаренко завоевал "золото" "Бриллиантовой лиги" в Риме после двухлетнего перерыва. Украинец пропустил огромный период времени из-за травм, но завоевал награду уже на втором старте.

Также сообщалось, что лучшей спортсменкой Украины в мае стала Ярослава Магучих. 17-летняя прыгунья в высоту стала самой молодой победительницей соревнований "Бриллиантовая лига" в истории их проведения, выполнив при этом олимпийский норматив на Игры в Токио-2020 (196 см).

Ярослава Магучих, прыжок на Бриллиантовой лиге

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