Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости спорта

"Ты побьешь рекорд": украинский Бонд перепрыгнул россиянина и получил неожиданный комментарий в Instagram

17 июня, 09:33

Богдан Бондаренко после двухлетней борьбы с травмами выиграл уже второй этап "Бриллиантовой лиги"

Богдан Бондаренко
Богдан Бондаренко. Фото: AFP

Украинский прыгун в высоту Богдан Бондаренко выиграл второй этап "Бриллиантовой лиги" кряду. После 231 см в Риме он триумфовал на соревнованиях в марокканском Рабате, где для победы ему хватило и 2.28 м. Отметим, что такой же результат в Марокко показали японец Наото Тобе и россиянин Илья Иванюк, но они затратили больше попыток, а потому в итоговом протоколе расположились ниже нашего Бонда.

"Я рад выиграть эти соревнования пятый год подряд. Теперь спешу собирать вещи, уже в 03:10 выезд в аэропорт... Наконец-то лечу на родину после долгого турне! Спасибо за поддержку", – написал после победы Богдан Бондаренко в своем Instagram.

INSTAGRAM (@bondarenkobv)

Один из подписчиков Богдана Бондаренко, Омран Киттанех, оставил под постом украинца комментарий: "У тебя лучший прыжок и лучшая техника. Думаю, ты тот, кто сможет побить мировой рекорд Сотомайора (2.45)". На это Бондаренко, чемпион мира-2013 и бронзовый призер Олимпиады-2016, ответил: "Моя техника слишком плоха сейчас". – "Проблема не в технике, а в разбеге. Но даже при этой проблеме ты показываешь лучшие прыжки", – отметил Омран Киттанех.

Как сообщалось ранее, произошло возвращение года: Бондаренко завоевал "золото" "Бриллиантовой лиги" в Риме после двухлетнего перерыва. Украинец пропустил огромный период времени из-за травм, но завоевал награду уже на втором старте.

Также сообщалось, что лучшей спортсменкой Украины в мае стала Ярослава Магучих. 17-летняя прыгунья в высоту стала самой молодой победительницей соревнований "Бриллиантовая лига" в истории их проведения, выполнив при этом олимпийский норматив на Игры в Токио-2020 (196 см).


Ярослава Магучих, прыжок на Бриллиантовой лиге

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег легкая атлетика, Прыжки в высоту, Богдан Бондаренко

Вы сейчас просматриваете новость " "Ты побьешь рекорд": украинский Бонд перепрыгнул россиянина и получил неожиданный комментарий в Instagram". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Горячая!": самая красивая спортсменка Украины загорает в коралловых трусиках в Анталии

13 мая, 13:14

Пляжная версия сексуальной прыгуньи в высоту Юлии Левченко

Выдавала себя за украинку и попалась на допинге: в России на 12 лет дисквалифицировали крымчанку

8 мая, 12:43

Спортсменка из Крыма приняла российское гражданство, но на международной арене выступала с чужим паспортом

Стало известно, какой будет погода в Украине летом

Формирование перца: 3 шага к большому урожаю (фото)

Как перестать потеть

Первый темнокожий депутат. Чем известен новый соратник Зеленского

Зеленский вышел в сеть во время выступления представителя в Раде

Она ли это? Софию Ротару не узнали на новом фото

Диетолог рассказала, стоит ли есть сало

Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин

Путин предложил ввести общее гражданство для России и Украины

50 способов перенести жару [инфографика]

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Табу на Святую Троицу: что делать нельзя ни в коем случае

Обидчик Кличко поймал Шварца левой: видео нокаута ценой 12 млн долларов в исполнении Тайсона Фьюри

Вчера, 10:12

Цыганский Король уже во втором раунде поединка в Лас-Вегасе лишил своего немецкого соперника статуса непобедимого

Сегодня – полуфиналы Всемирной боксерской суперсерии: когда начало и где смотреть

15 июня, 22:45

Без Усика, поднявшегося в хэвивейт, четыре сильнейших боксера первого тяжелого веса в Риге проведут чемпионские поединки

Горячая танцовщица: самые соблазнительные фото девушки героя молодежного ЧМ Владислава Супряги

15 июня, 22:01

Она вдохновляет на успехи нападающего, дубль которого принес Украине титул чемпионов мира

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, который выиграла Украина: результаты 52 матчей – от группы до финала

15 июня, 21:13

Наша "молодежка" завоевала "золото" мундиаля, одолев в финале Южную Корею

Онлайн матча Украина – Южная Корея: Украина – чемпион мира U-20

15 июня, 20:14

Текстовая трансляция главного поединка мундиаля в Польше

У Зеленского определили, кто станет премьер-министром Украины

Сбежавшая в Россию опальная певица вернулась в Киев

Кардиологи изменили нормы артериального давления
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь