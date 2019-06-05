Лучшей спортсменкой Украины в мае стала Ярослава Магучих

Наша легкоатлетка выиграла этап "Бриллиантовой лиги"

Ярослава Магучих. Фото: Instagram

Подводя итоги спортивного месяца, Национальный олимпийский комитет Украины признал 17-летнюю легкоатлетку Ярославу Магучих лучшей спортсменкой мая в Украине. Ее личная наставница Татьяна Степанова названа лучшим тренером месяца.



Высокого признания НОК чемпионка Юношеских Олимпийских игр-2018 удостоена благодаря блестящему выступлению на первом этапе престижной серии соревнований по легкой атлетике "Бриллиантовая лига", который состоялся в Дохе (Катар).

Одна из самых перспективных легкоатлеток страны оставила позади серебряного призера Олимпийских игр-2016 болгарку Мирела Демиреву и шведку Эрику Кинси, завоевав золотую медаль в прыжках в высоту.



Ярослава стала самой молодой победительницей соревнований "Бриллиантовая лига" в истории их проведения, выполнив при этом олимпийский норматив на Игры в Токио-2020 (196 см).

Ярослава Магучих, прыжок на Бриллиантовой лиге

"В Дохе температура доходила до 47 градусов", – так прокомментировала Магучих прокомментировала свой рекорд и пообещала покорить высоту в два метра.

Ранее стало известно, сколько зарабатывает лучшая в своем виде легкоатлетка мира. Лидер рейтинга в прыжках в высоту Мария Ласицкене призналась, что в общей сложности получает 3,5 тысячи евро в месяц.

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