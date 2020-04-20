У Беленюка зреет заруба за путевку на Олимпиаду: "Новиков хороший парень, но в Токио должен ехать я"

Депутат Верховной Рады завоевал лицензию на летние Игры, но лучшим в его весе в Европе стал другой украинец

Участие двукратного чемпиона мира по греко-римской борьбе, депутата Верховной Рады Жана Беленюка в Олимпиаде в Токио, которую перенесли на 2021 год, оказалось под вопросом. Причиной тому – победа на последнем чемпионате Европы в категории Беленюка другого украинца – Семена Новикова. Новиков тоже не против поехать на Игры и уже заявил о готовности победить Жана в очной схватке. Появилась реакция на эту ситуацию депутата-борца.

"Сейчас нужно смотреть на новый критерий отбора на Олимпиаду. Посмотрим. Новиков – парень, который очень хорошо себя проявил на чемпионате Европы, но туда изначально должен был ехать я, – заявил Жан Беленюк. – Мы с тренером дали ему такую возможность, потому что парень талантливый, с большим потенциалом и никаких вопросов не было. У моего тренера были договоренности, что они едут на чемпионат Европы, но они никаким образом не претендуют на Олимпиаду. Потому что я завоевал лицензию и я должен ехать туда. Но вы же понимаете, что не со всеми людьми можно договариваться, это как в политике. Я надеюсь, что мы из этой ситуации выйдем максимально выгодно в первую очередь для результата сборной"

Жан Беленюк / Фото: Getty Images

Реклама

Семен Новиков. Фото: UWW

Напомним, в феврале украинец Новиков сенсационно выиграл чемпионат Европы по греко-римской борьбе в Риме, разгромив в финальном поединке весовой категории до 87 кг опытного венгра Виктора Лоринца.

Смотрите, чем Жан Беленюк занимается на карантине

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама