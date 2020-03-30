Стала известна новая дата проведения Олимпиады в Токио

Из-за пандемии коронавируса Олимпиаду, которая должна была пройти летом 2020 года в Японии, перенесли на 2021 год. Сегодня стала известна новая дата открытия Олимпийских игр в Токио. Япония и Международный олимпийский комитет договорились, что Олимпийские игры в Токио откроются 23 июля 2021 года. Паралимпийские игры предполагается начать 24 июля 2021 года.

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Летние Олимпийские игры должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа. 24 марта МОК вместе с властями Японии решил перенести ОИ на год. Принимать Игры также будет Токио. Сообщается, что спортсмены, получившие квалификацию на игры 2020 года, сохраняют свое право участвовать в них.

Кстати, названа сумма, в которую обойдется организаторам перенос Олимпиады на 2021 год. Из-за переноса игр Токио потеряет около 15,3 миллиардов. Дополнительно ответственным за проведение соревнований придется отдать 2,7 миллиарда долларов.

Смотрите, как в Японии встречали олимпийский огонь Игр-2020, прибывший из Греции

Олимпийский огонь Игр-2020 прибыл в Японию из Греции Видео: Reuters

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