Учится в Украине, но чемпион мира под флагом США: как фигурист из Харькова в 14 лет рванул за мечтой

За последние два десятилетия украинские фигуристы часто покидают страну, чтобы добиться успеха под чужим флагом. Не стал исключением и Вадим Колесник, который в 14 лет покинул родной Харьков и уехал тренироваться в Мичиган к одному из лучших специалистов в фигурном катании Игорю Шпильбанду. Вадим встал в пару с американкой Эйвонли Нгуен и уже через три с половиной года стал чемпионом мира среди юниоров в танцах на льду уже в сборной США.

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"Я хотел достичь более высоких вершин. Написал Игорю Шпильбанду. Он попросил приехать на одну неделю. После этой стажировки тренер сказал, что какие-то данные у меня есть, и он готов их развивать. Думал о переезде максимум неделю. Решил, раз есть возможность, значит, надо пробовать. Родители меня поддержали. Здесь очень хороший режим. Все четко распланировано — где, когда и с кем ты работаешь. Я в это сразу влюбился и мечтал вернуться обратно, чтобы начать тренироваться", – рассказал Вадим.

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"Когда первый раз прилетел в США сильно нервничал, ведь мне всего 14 лет. На тот момент я практически не видел мир. На первую неделю я приехал с мамой, она посчитала, что я еще слишком мал для такого путешествия. Первая мысль, с которой я вышел на лед: "Боже мой, что я тут делаю?" Меня окружали мастера. Практически все эти пары потом попали на Олимпиаду. Для меня это было нереально", – вспомнил юный чемпион.

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Однако следующая поездка закончилась для Колесника депортацией в Украину: "Дело в том, что у меня была туристическая виза. Пробыл в Америке, вернулся домой на каникулы и думал, что могу заехать обратно… Еще одна проблема, я поступил здесь в школу, хотя не могу этого делать. Из-за этого меня депортировали – развернули в американском аэропорту. Летел сначала три часа до Амстердама, потом 7-8 часов до Детройта. И тут нам говорят: "Нет, вы не можете заехать". Пришлось проделывать этот путь обратно. Стал делать рабочую визу".

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Вадим Колесник, Эйвонли Нгуен / Фото: Instagram

Сейчас у фигуриста все в порядке с документами: "Школу в итоге я закончил только украинскую, поступил в украинский ВУЗ. Надеюсь, что в будущем смогу поступить в американский институт. Не знаю, насколько тяжело это будет по финансам. Надо все обдумать и решить вместе с родителями".

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