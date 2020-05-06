На коньках в одном бикини: звездная фигуристка из Украины показала, какой ее видит муж-британец

Автором откровенных картин, на которых изображена Алена Савченко, стал ее супруг-художник Лиам Кросс

Легендарная фигуристка украинского происхождения Алена Савченко даже на карантине нашла, чем поразить своих поклонников. Уроженка Обухова, под немецким флагом выигравшая все возможные трофеи в мировом спорте, опубликовала на своей странице в Instagram фотографии довольно откровенных картин, на которых она изображена на коньках в одном бикини. "Автор этих произведений искусства – мой муж", – написала Алена.

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Отметим, что супругом 36-летней Алены Савченко является британский художник Лиам Кросс. Они поженились летом 2016 года. А в сентябре прошлого года у них родилась дочка Амилия.

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Алена Савченко / Фото: Instagram

Алена Савченко и ее муж-художник / Фото: Instagram

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Напомним, уроженка украинского Обухова Алена Савченко выступает за Германию с 2004 года. В 2018 году она выиграла "золото" Олимпийских игр в Пхенчхане и чемпионата мира в Милане в дуэте с Бруно Массо. А с 2004 по 2014 год Алена выступала в паре с Робином Шолковы. Они стали двукратными бронзовыми призерами Олимпийских игр, пятикратными чемпионами мира и четырехкратными чемпионами Европы.

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Как мы писали ранее, из-за коронавируса был отменен чемпионат мира по фигурному катанию. Соревнования должны были пройти в канадском Монреале с 16 по 22 марта. Решение о новых сроках турнира пока не принято.

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Оксана Баюл на льду Видео: Instagram

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