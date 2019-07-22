Украина приняла чемпионат Европы по регби-7: дебют в элите вышел комом

Украинские спортсменки не смогли выиграть ни одного поединка, но девушки не унывают: "Есть куда идти дальше"

Регби-7 не для слабаков. Девушки тоже умеют встречать соперников. Фото А.Осипов.

Еще и июль не завершился, а Украина в этом месяце уже приняла два чемпионата Европы. В начале в Луцке определяли сильнейших в командном многоборье, а в выходные в Харьков съехалась женская элита регби для участия в Grand Prix Series. Первый этап континентального первенства по регби-7 состоялся в Маркусси 29-30 июня, а второй – и финальный - доверили нам.

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В первом раунде во Франции сборная Украины, только-только ворвавшаяся в дюжину сильнейших команд Европы, заняла последнее, 12-е место. И перед своими трибунами планировала подняться повыше. К слову, о трибунах – они были практически пустые. За исключением друзей и родных регбисток да редких ценителей этого спорта в нашей стране. При этом онлайн билеты продавали по 50 гривен, а в обед субботы программа показывала, что на воскресные игры плей-офф осталось всего 46 пропусков... Но девушек скудная поддержка не сильно расстроила.

"Это новый для нас вид, и больше пришли люди, которые понимают, что это такое, – рассказала нам форвард Анастасия Скорик. – Некоторые путают с американским спортом, кто-то вообще не понимает, о чем речь. И вряд ли будет приходить на то, что не известно".

Что касается результатов Украины, то и на своей земле "сине-желтые" не смогли зацепиться хотя бы за одну победу. На старте групповой стадии были биты одним из фаворитов ЧЕ и победителем первого этапа Францией – 0:47, затем попали под каток Шотландии – 0:43 и напоследок уступили Польше 0:26. В полуфинальном противостоянии за 9-12 места украинки не сумели совладать с Уэльсом – 12:26, но уже хотя бы размочили счет и попытались навязать какую-никакую борьбу. Однако затем в битве за 11 строчку уступили Англии 7:36. По сумме двух туров мы финишировали последними и вместе с Уэльсом опускаемся на дивизион ниже.

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"Вообще, наши планы на этот чемпионат были совершенно другие. Мы хотели выступить намного лучше, – подтвердила Анастасия. -Но это большой опыт – сыграть с такими соперниками. Это самый высокий дивизион в Европе, и мы первый раз принимали участие в турнире с такими командами, которые играют не только на чемпионатах Европы, но и мира, Олимпиадах. Конечно, хотелось бы результат получше, но, думаю, это только начало, и нам есть куда идти дальше и над чем работать. Мы знаем свои большие минусы, каждый игрок поработает над недостатками, и, думаю, в следующий раз покажем хороший результат. Чего нам не хватило? Помимо опыта таких турниров, не хватило физики, владения мячом, понимания между игроками на поле, взаимосвязи между игроками в игровых моментах... ну и, думаю, на этом хватит (смеется)".

Мы не могли не спросить, сколько в Украине существует сборная и сколько у девушек было времени на подготовку. "Есть девчонки, которые лет шесть играют в сборной, так что где-то столько же она и существует. Но вообще, регби для нашей страны – новый вид по сравнению с другими странами, чьи сборные к нам приезжают. У них дети играют в регби с 10 лет, а то и с семи. И к 18 годам они уже имеют определенную базу, которой, к сожалению, у наших игроков нет. Да, проходит мало сборов, чтобы мы могли вместе сыгрываться, и вообще у нас по Украине идет совершенно разная подготовка спортсменок. В Харькове, Киеве, Одессе, Львове абсолютно разное внимание уделяется физическим навыкам, тактическим. Понятие игры идет разное. Игроки приезжают за неделю до тура и потом, выходя на поле, они воспроизводят то, чему учатся в своих клубах. И конечно же, сыгранности между играми невозможно добиться за неделю".

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Бывалые болельщики утверждают, что дамы бьются не так жестко, как мужчины, но тем не менее повреждений за эти два дня чемпионата Европы хватало.

"Так как мы часто делаем захваты и падаем на колени, то страдает верхний плечевой пояс, колени, – объясняет Скорик. – Конечно, можно подвернуть ногу, голеностоп, но вообще эта проблема решаема, если заниматься физически, закачиваться спецупражнениями. И травм будет меньше. Хотя понятно, что если это перелом пальца или носа, то ты уже ничего не сделаешь".

Только регби на жизнь в Украине пока не заработаешь. "Кто-то учится, кто-то работает, у кого-то уже есть дети, – говорит Анастасия. – Можно совмещать регби и семью с работой. Это очень тяжело. Но девчонки стараются".

Считается, что регби – жесткий спорт, больше подходящий для мужчин. А как же к нему прикипела Анастасия? "Да-да, очень часто говорят, что это не женский вид. Но такое слышно не только о регби. И когда ты первый раз приходишь на тренировку, тебя выпускают на поле и ты чувствуешь какой-то заряд энергии, адреналин и понимаешь, что это твое. И лично я уже много лет понимаю, что регби стало частью моей жизни".

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