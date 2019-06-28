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Украина против России: битва за путевку на Олимпиаду-2020

28 июня, 10:52

Наши регбисты сыграет в отборочном турнире Олимпийских игр в Токио

Мужская сборная Украины по регби-7 узнала соперников в отборочном турнире к Олимпиаде в Токио-2020, который пройдет 13-14 июля в Коломье (Франция). Украинцы сыграют в группе В вместе со сборными Ирландии, Испании и России. В группе А встретятся сборные Франции, Португалии, Италии и Венгрии. Группу С попали Англия, Германия, Грузия и Литва.

Путевку на Олимпиаду-2020 получит победитель турнира. Команды, занявшие вторые и третьи места, продолжат борьбу в следующем отборочном турнире.

Во вторник сессия Международного олимпийского комитета (МОК) предварительно включила в соревновательную программу Игр в Париже четыре вида спорта: серфинг, скейтбординг, скалолазание и брейк-данс. Последний в этом списке будет представлен в олимпийской программе впервые, три других вида спорта дебютируют на Играх 2020 года в Токио.

Ранее мы писали, что в Лозанне определились с местом проведения зимней Олимпиады-2026. ABBA шведам не помогла – соревнования примет Италия, с преимуществом в 13 голосов обыгравшая скандинавов.


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Тег Олимпиада-2020, Регби-7, сборная Украины по регби

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Сегодня|Спорт

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