Украина всухую проиграла во втором туре чемпионата Европы по волейболу

После неожиданной победы над Чехией украинские волейболисты уступили команде Голландии

Украина проиграла Голландии на ЧЕ по волейболу

Сборная Украины по волейболу во втором матче мужского чемпионата Европы во Франции проиграла команде Голландии, не сумев выиграть ни одной партии – 0:3. Напомним, что в первый день турнира Украина неожиданно обыграла Чехию, и эта победа стала первым нашим успехом на ЧЕ с 1997 года.

Матч с голландцами наши волейболисты проиграли, но в упорной борьбе. Особенно – в первых двух партиях.

Украина – Голландия – 0:3 (26:28, 27:29, 21:25)

На чемпионате Европы сборная Украины выступает в группе D, где нашими соперниками являются команды Голландии, Чехии, Польши, Черногории и Эстонии. Из шести участников группы в 1/8 финала проходят 4 команды.

Волейбольное Евро-2019 проходит с 12 по 29 сентября 2019 года во Франции.

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Матчи сборной Украины:

13 сентября. Украина – Чехия – 3:1

14 сентября. Украина – Нидерланды – 0:3

16 сентября. Украина – Черногория

18 сентября. Украина – Эстония

19 сентября. Украина – Польша

Четыре команды из шести выйдут в 1/8 финала чемпионата Европы.

Таблица группы:

1. Голландия – 6 очков (6:0 – сеты)

2. Польша – 3 (3:1)

3. Украина – 3 (3:4)

4. Чехия – 0 (1:3)

5. Эстония – 0 (1:3)

6. Черногория – 0 (0:3)

Кстати, не так давно волейболистки отпраздновали победу в Кубке обнаженным фото из раздевалки. Девушки из итальянской команды "Имоко Воллей" прикрыли интимные места завоеванным трофеем.

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