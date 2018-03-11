Украина завоевала второе "золото" Паралимпиады-2018

Максим Яровый завоевал золотую награду на Паралимпийских играх-2018 в Южной Корее. Украинец занял первое место в лыжной гонке (сидя) на 15 км. Спортсмен преодолел дистанцию за 48:23.5.

У второго места, которое занял американец Даниэл Кноссен, Яровый выиграл 43.7 секунды. Бронза досталась Син Е Хену из Южной Кореи (+51.9 секунды). Еще один украинец Тарас Рад стал седьмым (+2:13.4).







Эта золотая награда стала уже второй для Украины на нынешней Паралимпиаде. Ранее на высшую ступень пьедестала поднялся биатлонист Виталий Лукьяненко, а всего в первый день Игр в Пхенчхане украинцы завоевали пять наград. Что касается Ярового, то для него это уже третья награда Паралимпийских игр. В Сочи-2014 он взял "серебро" и "бронзу" в лыжных гонках.

Напомним, что флаг Украины во время церемонии открытия Паралимпиады-2018 нес четырехкратный паралимпийский чемпион Виталий Лукьяненко.

Ранее мы сообщали, что на Паралимпиаду-2018 приедет рекордное количество спортсменов. В Пхенчхане впервые выступят спортсмены из КНДР, Грузии и Таджикистана.

Паралимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 18 марта. На Играх будут разыграны 80 комплектов наград в шести видах спорта. Ожидается, что в соревновании примет участие порядка 670 спортсменов.