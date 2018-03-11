Украина завоевала второе "золото" Паралимпиады-2018

Сегодня, 09:54

Максим Яровый занял первое место в лыжной гонке на 15 км

Максим Яровый победил на дистанции 15 км. Фото AFP
Максим Яровый победил на дистанции 15 км. Фото AFP

Максим Яровый завоевал золотую награду на Паралимпийских играх-2018 в Южной Корее. Украинец занял первое место в лыжной гонке (сидя) на 15 км. Спортсмен преодолел дистанцию за 48:23.5.

У второго места, которое занял американец Даниэл Кноссен, Яровый выиграл 43.7 секунды. Бронза досталась Син Е Хену из Южной Кореи (+51.9 секунды). Еще один украинец Тарас Рад стал седьмым (+2:13.4).

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Эта золотая награда стала уже второй для Украины на нынешней Паралимпиаде. Ранее на высшую ступень пьедестала поднялся биатлонист Виталий Лукьяненко, а всего в первый день Игр в Пхенчхане украинцы завоевали пять наград. Что касается Ярового, то для него это уже третья награда Паралимпийских игр. В Сочи-2014 он взял "серебро" и "бронзу" в лыжных гонках.

Напомним, что флаг Украины во время церемонии открытия Паралимпиады-2018 нес четырехкратный паралимпийский чемпион Виталий Лукьяненко.

Ранее мы сообщали, что на Паралимпиаду-2018 приедет рекордное количество спортсменовВ Пхенчхане впервые выступят спортсмены из КНДР, Грузии и Таджикистана.

Паралимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 18 марта. На Играх будут разыграны 80 комплектов наград в шести видах спорта. Ожидается, что в соревновании примет участие порядка 670 спортсменов.
Паралимпийские игры, лыжные гонки, Паралимпиада-2018

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Источники:

Сегодня|Спорт, xsport.ua

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