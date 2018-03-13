Украинцы собрали два комплекта наград в четвертый день Паралимпиады

Наши биатлонисты выиграли шесть наград в соревнованиях биатлонистов

В четвертый день Паралимпийских игр-2018 в Пхенчхане украинские спортсмены завоевали шесть наград, собрав два полных комплекта. Все медали в копилку нашей сборной положили биатлонисты.

Тарас Радь выиграл гонку на 12.5 км среди сидячих спортсменов. У американца Кноссена, который взял "серебро", украинец выиграл больше минуты. "Бронза" у еще одного американца Соула.

Чемпионкой Паралимпиады в категории незрячих стала Оксана Шишкова, которая выиграла гонку на 10 км. При чистой стрельбе она на две минуты опередила нейтральную спортсменку Лысову и на четыре минуты немку Клуг.

В этой же категории сразу две медали взяли наши мужчины. Александр Казик завоевал "серебро", уступив лишь белорусу Голубу. "Бронзу" выиграл наш Юрий Уткин.

Серебряную награду в индивидуалке на 12.5 км взял Игорь Рептюх (категория LW8 – значительное повреждение верхних конечностей). Это на 6,7 секунд больше, чем у победителя француза Давье. "Бронза" досталась Арендсу из Канады.

Людмила Ляшенко (категория LW8) завоевала "бронзу" в гонке на 10 км. "Золото" и "серебро" досталось нейтральным атлетам – Екатерине Румянцевой и Анне Милениной.

После четвертого дня Паралимпиады-2018 в активе сборной Украины 15 наград – 5 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых.

Напомним, что флаг Украины во время церемонии открытия Паралимпиады-2018 нес четырехкратный паралимпийский чемпион Виталий Лукьяненко.

На Паралимпиаду-2018 приехало рекордное количество спортсменов – 670. В Пхенчхане впервые выступят спортсмены из КНДР, Грузии и Таджикистана. Паралимпиада-2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 18 марта. На Играх будут разыграны 80 комплектов наград в шести видах спорта.