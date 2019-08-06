Наша пара лучше всех выступила в соревновании смешанных синхронных прыжков с трамплина

Фото: Федерация Украины с прыжков в воду

Украинцы завоевали первое "золото" на домашнем чемпионате Европы по прыжкам в воду https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83 2019-08-06T18:20:00+03:00 Другие Наша пара лучше всех выступила в соревновании смешанных синхронных прыжков с трамплина

Виктория Кесарь и Станислав Олиферчик приносят Украине первое "золото" домашнего чемпионата Европы по прыжкам в воду. Нашим спортсменам не было равных в смешанных синхронных прыжках с трамплина.

Напомним, что вчера, в первый день соревнований, наши прыгуны остались без медалей. После прыжков трехкратной призерки ЧЕ Виктории Кесарь и бронзового призера ЧМ-2017 Олега Колодия украинцы держались в тройке, но в итоге опустились на 5-е место. Увидел пылинку и начинаешь о ней разговаривать: как прошел первый день чемпионата Европы в Киеве.

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Ранее мы рассказывали, как Киев подготовился к чемпионату Европы: джакузи есть, борщ будет. Третий год подряд украинский спортцентр "Лико" на Теремках принимает одни из главных соревнований сезона. В 2017-м здесь впервые прошел чемпионат Европы, в прошлом - юниорский чемпионат мира.

Кстати, уже на церемонии приключилась первая неприятность: одной из девушек в традиционном одеянии и с большим венком на голове, несшей табличку, стало плохо — ей тут же оказали помощь медики. В зале было душновато.

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