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Участник Олимпиады в Пхенчхане признался в применении кровяного допинга

Сегодня, 09:57

Спортсмен заявил, что пошел на этот шаг, потому что все требовали от него результатов

Фото: AFP
Участник Олимпиады в Пхенчхане признался в применении кровяного допинга //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e2b/af6/5c7e2baf60eb6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e2b/af6/5c7e2baf60eb6.jpg Другие Спортсмен заявил, что пошел на этот шаг, потому что все требовали от него результатов

33-летний эстонский лыжник Альго Кярпе, ставший участником Олимпиады в Пхенчхане, сообщил о применении кровяного допинга. Ранее другие представители Эстонии – Карел Таммъярв и Андреас Веерпалу были задержаны во время чемпионата мира в Зеефельде. Ранее в сети появилось видео задержания австрийского лыжника, когда он переливал кровь. За таким преступным делом полиция застала скандального Макса Хауке во время чемпионата мира.

"Знаю, что этим заявлением испорчу отношения со многими людьми, но я должен все рассказать, потому что больше не могу с этим жить. Я сожалею, я обманул всех: семью, друзей, спонсоров, да вообще всех.

Многие хотели, чтобы я добился успеха, и это давило. С помощью допинга я улучшил свои результаты, но в тот момент я сразу же понял, какую ошибку допустил", – цитирует Кярпа Ohtuleht.

Напомним, что чемпионат мира в Австрии ознаменовался грандиозным допинговым скандалом. Операция под кодовым названием "Кровопускание" была проведена федеральным ведомством по уголовным делам Австрии, бюро по борьбе с организованной преступностью и таможенной службой по борьбе с контрабандой Мюнхена. Расследование продолжалось несколько месяцев, была раскрыта базирующаяся в Эрфурте криминальная группировка, связанная со спортивным медиком, доктором Марком С. Эта структура в течение нескольких лет поставляла спортсменам запрещенные медикаменты и помогала применять кровяной допинг атлетам из разных видов спорта по всему миру.

Как сообщалось ранее, лыжникам выдавали допинг в здании, замаскированном под парикмахерскую.

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Тег допинг, лыжный сезон, Олимпиада-2018, лыжные гонки

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Источник:

Советский спорт

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