Украинка Елизавета Яхно завоевала семь медалей на чемпионате Европы

Наша синхронистка во вторник в одиночной свободной программе заняла третье место

Украинская синхронистка Елизавета Яхно завоевала свою седьмую медаль чемпионата Европы-2018, который проходит в Глазго. В одиночной свободной программе во вторник украинка показала результат 92.1333 (27.7000 исполнение, 36.9333 впечатление и 27.5000 сложность) и впервые опустилась ниже второго места на чемпионате Европы в Глазго, уступив 0,667 балла итальянке Линде Черрути и 2.8000 очка россиянке Светлане Колесниченко.

Таким образом, в 20 лет Яхно является трехкратным призером Европейских игр, четырехкратным призером чемпионата мира и семикратным призером чемпионата Европы. Отметим, что этим выступлением завершилась соревновательная программа в синхронном плавании на чемпионате Европы.









Елизавета Яхно. Фото AFP

Елизавета Яхно. Фото AFP

Елизавета Яхно. Фото AFP

Елизавета Яхно. Фото AFP

Напомним, что сегодня украинки завоевали еще одно "серебро" чемпионата Европы в синхронном плавании. Елизавета Яхно и Анастасия Савчук стали вторыми в произвольной программе дуэтов.

Также во вторник Марьян Закальницкий завоевал "золото" чемпионата Европы в ходьбе на 50 километров. У женщин в ходьбе на данной дистанции второе место заняла украинка Алина Цвилий.