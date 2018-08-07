Украинки взяли еще одно "серебро" чемпионата Европы в синхронном плавании

На чемпионате Европы по летним видам спорта, который проходит в Глазго и Берлине, еще одну медаль завоевали представители Украины. Наши синхронистки Елизавета Яхно и Анастасия Савчук заняли итоговое второе место в произвольной программе дуэтов и получили "серебро". Результат украинских спортсменок – 93,4000 балла. На замене у сборной Украины была 16-летняя Марта Федина.

Напомним, ранее Яхно и Савчук заняли второе место в технической программе. Всего же эта медаль стала шестая для украинок в синхронном плавании на этом континентальном первенстве.

Победу одержали российские синхронистки Светлана Колесниченко и Варвара Субботина (96,7000 балла). "Бронза" досталась итальянкам (92,1333 балла). Ранее на чемпионате Европы Колесниченко и Субботина завоевали золото в технической программе дуэтов.

Ранее сегодня украинка выиграла серебряную медаль в велоспорте на чемпионате Европы. Для Елены Стариковой это второе "серебро" на проходящем ЧЕ.

Ранее чемпионом Европы стал украинец Михаил Романчук, который первым финишировал на дистанции 400 метров вольным стилем. Надо сказать, что у Михаила будет еще возможность выиграть континентальные награды. Он выступит в Глазго на дистанциях 800 м свободным стилем.