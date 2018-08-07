Украинка помогла финишировать упавшей сопернице на чемпионате Европы

Действующая чемпионка Европы в беге на 800 метров Наталья Прищепа продемонстрировала настоящее спортивное благородство во время своего забега в квалификации континентального первенства-2018 в Берлине. Украинка выходила на старт в статусе единоличного фаворита забега, единственной выбежав из 2 минут в текущем сезоне. В итоге Прищепа без проблем финишировала первой – 2:04.07 м и отобралась в полуфинал.

Во время забега в борьбе с француженкой Клаудией Саундерс чемпионка Европы U-20 в 2015 году и чемпионка Европы U-23 в 2017 году 22-летняя бельгийка Рене Эйкенс упала на беговую дорожку. На тот момент Эйкенс бежала на четвертой позиции и пыталась прорваться в тройку лидеров, которые квалифицируются в полуфинал.

Бельгийка была настолько огорчена падением, что начала плакать прямо на дорожке, но украинка Прищепа вернулась после финиша, под аплодисменты публики помогла своей сопернице подняться и завершить забег.

Some good sportsmanship from reigning European 800m champion Nataliya Pryshchepa. #EC2018 pic.twitter.com/8tWyexaCqe — European Athletics (@EuroAthletics) 7 серпня 2018 р.

Отметим, что помимо Прищепы в полуфинал чемпионата Европы на дистанции 800 метров также квалифицировалась Ольга Ляховая. Полуфиналы стартуют в 21:55 по Киеву в среду, 8 августа.

Напомним, что украинка Елизавета Яхно завоевала семь медалей на чемпионате Европы. Наша синхронистка во вторник в одиночной свободной программе заняла третье место.

Также во вторник Марьян Закальницкий завоевал "золото" чемпионата Европы в ходьбе на 50 километров. У женщин в ходьбе на данной дистанции второе место заняла украинка Алина Цвилий.