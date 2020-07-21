Украинка Ушенина дожала бывшую чемпионку мира из России в Суперфинале по шахматам

Судьба Гран-при ФИДЕ по быстрым шахматам решилась в последней партии

Бывшая чемпионка мира украинка Анна Ушенина стала победительницей Гран-при ФИДЕ по быстрым шахматам – Women's Speed Chess Championship. Ранее в Австралии шахматы обвинили в расизме за то, что белые ходят первыми.

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В Суперфинале соревнований Ушенина переиграла россиянку Александру Костенюк, которая 10 лет назад также носила шахматную корону, — 13,5:14,5. Исход матча решился в последней партии Суперфинала, где Костенюк все-таки дрогнула. Ушенина за победу на турнире получила 6,5 тысячи долларов. Костенюк заработала 3,5 тысячи в американской валюте.

Анна Ушенина / Фото: fide.com

Напомним, что Гран-при ФИДЕ по быстрым шахматам состоял из четырех этапов, в которых приняла участие 21 шахматистка. две участницы, набравшие наибольшее количество очков, получили право сыграть в решающем матче.

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По итогам предварительной стадии самой результативной была Костенюк – 24 балла. Ушенина набрала на два очка меньше. Также 22 пункта заработала россиянка Валентина Гунина, но в финал вышла украинка за счет дополнительных показателей.

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