В Австралии шахматы обвинили в расизме за то, что белые ходят первыми

После убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским в США по всему миру прошла волна борьбы с расизмом. Однако некоторые методы доходят до абсурда. Ранее мы писали, что чемпион UFC обвинил в расизме испанский язык. А теперь Сиднейская радиостанция Австралийской радиовещательной корпорации (ABC) назвала шахматы расистским видом спорта, сообщает Eurosport.

Реклама

Как вы уже догадались, виной всему правила игры, согласно которым первыми ходят белые фигуры. Знаменитый гроссмейстер Гарри Каспаров предложил всем, кто считает шахматы расистскими, перейти на китайскую игру го, где первый ход остается за черными.

"Если вы беспокоитесь о том, что игра в шахматы расистская – пожалуйста, возьмите го – там черные ходят первыми. Лучше сделать так, чем выглядеть глупо, тратя деньги налогоплательщиков для "расследования", – заявил Каспаров на своей странице в Twitter.

Поддержал своего коллегу австралийский шахматист Джон Адамс. Он удивлен, что во времена кризиса, вызванного пандемией коронавируса, национальный радиовещатель поднял тему расизма в шахматах.

"Они считают шахматы расистскими, так как белые всегда ходят первыми. Доверьтесь финансируемому налогоплательщиками национальному вещателю, чтобы он применял идеологические рамки ко всему в Австралии! Коронавирус вызвал такую драму, а ABC вещает на нерелевантные темы. Я поражен!" – написал Адамс в своем Twitter.

Ранее мы писали, что ФБР раскрыло тайну висельной петли, напугавшей темнокожего спортсмена: шокирующая разгадка. Как оказалось, это не расизм и никто гонщику не угрожал – петля давно валялась в гараже и использовалась для поднятия ворот.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама