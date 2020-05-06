Украинка застряла в Африке: "Жизнь в Кении – это как попасть в прошлое. Но у меня уже есть барашек"

Чемпионка Европейских игр-2019 украинская бегунья Ольга Ляховая вынуждена проводить карантин в Кении, так как из-за пандемии коронавируса и закрытых границ нет возможности вернуться домой. Однако спортсменка не унывает, отмечая, что у нее уже даже появился собственный барашек. Ранее мы писали, что украинская спортсменка, застрявшая в Кении, напомнила о себе откровенной фотосессией.

"Во время очередной пробежки я задумалась: а сколько же я тут времени нахожусь? Что?! Уже 2 месяца. И еще неизвестно, сколько впереди. Ну, месяц – так точно. И мне уже кажется, что я тут живу всю жизнь. Это как родное село, где все друг друга знают. И уже дети не кричат "коронавирус!" при виде меня. А говорят: "Ольга, привет! Как ты? У тебя есть сладости?" Тут уже даже есть мой барашек, который меня совсем не боится. Я его обязательно глажу и по возможности даю шкурку от банана. Еще есть кот, который приходит ночью в комнату, если забыть закрыть окно", – отмечает Ляховая.

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Также легкоатлетка рассказала про особенности быта в Кении: "Жизнь тут движется медленно, это не мегаполис, где люди не успевают поднять голову, чтобы посмотреть на небо. В Кении свой шарм, своя изюминка. Кенийцы никогда никуда не спешат. Тут даже говорят: я приду в "2 часа дня, но африканские". Это означает, что на час, а то и больше можно опоздать. Меня это действительно злит. Неужели нельзя все делать вовремя? Но это их особенность".

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"В Кении везде на рынках одинаковая цена на продукты, тут нет спекуляции. И мне это очень нравится. Здесь можно прожить даже за маленькие деньги, так так местные продукты дешевые, только вот мясо дорогое. Жизнь в Кении – это как попасть в прошлое, лет на 20. Но рано или поздно цивилизация дойдет и сюда. Но пока ее нет, нужно учиться у этих людей радоваться мелочам и ценить все, что имеешь. Хотели бы застрять в Кении?" – напоследок спросила Ольга.

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