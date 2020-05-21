Украинская чемпионка, застрявшая в Африке с крокодилами, задумалась о получении гражданства Кении

Известная бегунья Ольга Ляховая снова не смогла улететь из Кении и уже называет эту страну своим домом

Чемпионка Европейских игр-2019 украинская бегунья Ольга Ляховая, из-за пандемии коронавируса застрявшая в Кении, уже задумывается о получении гражданства этой африканской страны. Об этом спортсменка призналась у себя в Instagram.

"Жизнь в Кении продолжается, и мне уже начинает казаться, что это и есть мой дом, – призналась Ольга Ляховая. – Мой билет на 31 мая отменили, и теперь первый доступный рейс – на 30 июня. Я посчитала, что если я улечу домой 30 июня, то это получится 115 дней. И это мой абсолютный рекорд пребывания на тренировочном сборе! Кстати, еще могут продлить карантин. Так что эта дата может и сдвинуться... Да, кстати, я была в Кении еще и в декабре) И это получается 145 дней за год. Интересная статистика. Это означает, что я в Кении провожу больше времени, чем бываю дома? Может, пора уже гражданство получать"

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Ранее Ольга Ляховая рассказала, что в Кении не только тренируется, но и интересно отдохает. "Прогулки на лодке, посиделки возле костра, ночная рыбалка и многое другое. Вода в озере была очень теплая, и мы даже поплавали. Увидели диких животных – крокодилов, бегемотов, жирафов. Удалось хорошо отдохнуть как душой, так и телом", – призналась спортсменка.

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