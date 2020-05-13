Застрять в Кении во время карантина: украинка рассказала о прогулке с крокодилами и затопленных домах

Чемпионка Европейских игр-2019 украинская бегунья Ольга Ляховая из-за пандемии коронавируса и закрытых границ не может вернуться в Украину из Кении и продолжает рассказывать о своих приключениях в Африке. Так, украинская легкоатлетка рассказала, что жизнь в Кении – это как попасть в прошлое. Но на днях Ольга совершила самую запоминающуюся поездку за 68 дней.

"Самыми запоминающимися моментами за эти 68 дней пребывания в Кении были, конечно же, тренировки (смеется). Но если честно, это поездка в эти выходные на озеро Баринго. За эти 2 дня действительно удалось хорошо отдохнуть как душой, так и телом. Прогулки на лодке, посиделки возле костра, ночная рыбалка и многое другое. Вода в озере была очень теплая, и мы даже поплавали. Увидели диких животных – крокодилов, бегемотов, жирафов, страусов, а также разнообразных птиц и насекомых", – рассказывает Ляховая.

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В таком экзотическом месте нечего было и думать об отелях. "Ночевали в палатках прям в трех метрах от озера, слыша всю ночь громкие звуки от жаб, бегемотов и всякой другой живности. А еще была рыбалка на самодельную удочку. Кстати, рыба там ловится очень хорошо. Не успевали насаживать жуков на крючок, так уже клевало", – рассказала бегунья.

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"Озеро расположено на высоте 1000 метров над уровнем моря, так что получилось даже немного подышать кислородом, потому что Итен расположен гораздо выше. Это уникальное озеро единственное в округе содержит пресную воду, тогда как в остальных озерах вода щелочная. Местное население пьет эту воду прямо из водоема: она очень чистая, но в составе содержится большое количество фтора, поэтому зубы у местных – желтого некрасивого цвета", – отмечает Ольга.

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Ольга Ляховая

"Этой район Кении – очень бедный. Люди тут едят практически только рыбу, так как овощи и фрукты очень дорогие. А земля полна камней, так что вырастить тут практически ничего невозможно. Уровень воды тут поднимается именно в жару, так как десятки тысяч животных приходят на водопой. Ну и, конечно, в сезоны дождей. Озеро с прошлого года разлилось на 400 м. И много прибрежных домов было затоплено. Это действительно то место, где нужно побывать, если вы путешествуете в Кению", – подытожила легкоатлетка.

Ранее мы писали, что украинская спортсменка, застрявшая в Кении, напомнила о себе откровенной фотосессией.

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