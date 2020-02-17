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Украинская команда Лиги чемпионов нашла нового иностранного тренера

17 февраля, 22:30

Литовский специалист Савукинас возглавит гандбольный "Мотор" летом 2020 года

Гинтарас Савукинас

Гинтарас Савукинас

Лидер украинского гандбола, запорожский "Мотор", заранее решил обзавестись новым главным тренером. Руководители клуба договорились с литовцем Гинтарасом Савукинасом, что он возглавит команду с сезона 2020/2021. Мы сообщали, что "Мотор" проиграл македонскому "Вардару" в Лиге чемпионов и потерял шансы выйти в плей-офф за два тура до окончания группового этапа.

Гинтарас Савукинас в прошлом тренировал сборную Литвы, клубы Исландии, Беларуси и Норвегии. С 2016-го Савукинас работает главным тренером постоянного участника Лиги чемпионов – финского "Кокса". Контракт "Мотора" с литовским тренером, которому 18 февраля исполнится 49 лет, начнет действие 1 июля 2020 года. Соглашение рассчитано на два года. Напомним, после увольнения в начале ноября 2019 года Николая Степанца "Мотор" играет под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ростислава Ланевича.

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Читайте, как гандболист "Мотора" стал лучшим снайпером Лиги чемпионов. 20 февраля в 13-м туре Лиги чемпионов "Мотор" на площадке арены "Юность" в Запорожье примет польский "Виве Кельце".

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Источник: xsport.ua

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