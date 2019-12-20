Украинская волейбольная команда совершила невероятный "камбэк" в еврокубках

Украинские "Летучие мыши" выиграли в Греции / Фото: eurovolley.cev.eu

Впечатляющую силу воли продемонстрировали украинские спортсмены из львовского "Баркома" в матче Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ). В 1/16 финала чемпион Украины встречался с греческим ПАОКом и сумел пройти соперника после неудачи в первом, домашнем, поединке. К слову, баскетболисты "Киев-баскета" вырвали победу у венгерского "Керменда" на последней секунде.

На своей площадке "Барком-Кажаны" уступил ПАОКу со счетом партий 1:3. Казалось, в выездном матче в Греции украинцам ничего не светит. Однако они собрались и выиграли поединок "всухую" – 3:0. При этом упорная борьба велась в каждом сете практически за каждое очко – 25:22, 25:21, 25:23 в пользу гостей. Таким образом, наша команда вышла в 1/8 финала еврокубка.

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