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Украинская красотка Юлия Левченко завоевала серебряную медаль "Бриллиантовой лиги"

7 сентября, 11:11

Еще две украинки остановились в шаге от пьедестала

Юлия Левченко

Юлия Левченко / Фото: AFP

В Брюсселе прошел заключительный этап престижных соревнований по легкой атлетике "Бриллиантовой лиги". Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко завоевала серебряную медаль в прыжках в высоту, уступив лишь спортсменке, выступающей под нейтральным флагом, Марии Ласицкене. Украинка прыгнула на 1,97, а ее соперника – на два сантиметра выше.

Юлия Левченко

Еще одна украинка Ярослава Магучих с результатом 1,89 м стала шестой, а Ирина Геращенко завершила соревнования на 10-м месте (1,85 м).

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Немного не хватило для завоевания медали Марине Бех-Романчук. В прыжках в длину она показала результат 6,73 метра, такой же был у британки Катарины Джонсон-Томпсон, но во второй попытке Марина все же уступила сопернице "бронзу".

Также четвертое место в беге на 800 метров заняла Ольга Ляховая. Украинка большую часть дистанции оставалась позади, но за 200 метров до финиша ускорилась и практически добежала до медали.

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Напомним, что в конце августа Андрей Проценко стал третьим в истории украинцем – победителем "Бриллиантовой лиги". Наш спортсмен стал лучшим в прыжках в высоту и заработал 50 тысяч долларов.

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легкая атлетика Бриллиантовая лига Юлия Левченко Марина Бех Ольга Ляховая Ирина Геращенко легкоатлетка Ярослава Магучих

Источник: Сегодня|Спорт

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