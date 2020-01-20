Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,25
26,94

"А че, так можно было?": Британия не отдаст допинг-пробы своего чемпиона, в России – возмущены

20 января, 11:10

Пробы нужны для дела бывшего тренера Мо Фараха, которого дисквалифицировали на четыре года

Мо Фарах

Мо Фарах / Фото: Twitter

Набирает обороты скандал, зачинщиком которого стало антидопинговое агентство Великобритании – UKAD. Оно не намерено отдавать Всемирному антидопинговому агентству имеющиеся пробы мочи и крови 4-кратного олимпийского чемпиона и 6-кратного чемпион мира в беге на длинные дистанции сэра Мо Фараха. ВАДА пробы нужны для расследования, касающегося спортсменов, подготовленных бывшим тренером бегуна Альберто Салазаром.

Читайте также: Красавица-фигуристка погорела на кокаине: возможно, к этому привела личная трагедия

Дело в том, что экс-наставник Фараха, у которого сомалийское происхождение, был дисквалифицирован на четыре года в США за нарушение антидопинговых правил. Глава UKAD Николь Сапстед заявила, что не отдаст образцы, хранящиеся для повторного тестирования в будущем, если не будет "достоверных доказательств", свидетельствующих о том, что они содержат запрещенные вещества. Кроме того, UKAD отклонило просьбу передать образцы Фараха для расследования в Антидопинговое агентство США, когда Салазар подал апелляцию на четырехлетнюю дисквалификацию.

Реклама

В UKAD заявили, что повторное тестирование может привести к ухудшению образцов, которые хранятся до 10 лет для проверки с использованием новых методов. Сапстед абсолютно уверена, что допинг-пробы являются собственностью взявшей их лаборатории.

В тренде
Вот это возвращение: Макгрегор нокаутировал Серроне уже в первом раунде
Конор Макгрегор

Целую волну возмущения вызвал отказ UKAD в России, которая была наказана за подтасовки результатов Московской антидопинговой лаборатории. "А че, так можно было?" — написал на своей странице в "Твиттере" российский чемпион Европы в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.

Ранее мы сообщали, что российский друг Усика и Ломаченко погорел на допинге.

Смотрите сюжет о том, как следующие 4 года Россия не сможет участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

допинг ВАДА WADA Мо Фарах

Источник: Чемпионат

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в ринг
Астропрогноз-2020 для украинского спорта: Шева дойдет до полуфинала Евро, Свитолина выйдет замуж, Кличко вернется в рингФутбол
Все о чемпионате Европы по гандболу: расписание, результаты и таблицы
Все о чемпионате Европы по гандболу: расписание, результаты и таблицыДругие
Украина – Австрия: где смотреть решающий для нашей сборной матч чемпионата Европы по гандболу
Украина – Австрия: где смотреть решающий для нашей сборной матч чемпионата Европы по гандболуДругие
Первое
Первое "золото" 2020! Украинская каратистка Терлюга перебила всех соперниц в ЧилиДругие
Кулаком слета – в голову: безумное побоище украинцев и грузин на борцовском ковре в Турции
Кулаком слета – в голову: безумное побоище украинцев и грузин на борцовском ковре в ТурцииДругие
Предпоследний день в песках
Предпоследний день в песках "Дакара": рывок рекордсмена и старого чемпионаФормула-1

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...