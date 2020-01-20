"А че, так можно было?": Британия не отдаст допинг-пробы своего чемпиона, в России – возмущены

Пробы нужны для дела бывшего тренера Мо Фараха, которого дисквалифицировали на четыре года

Мо Фарах / Фото: Twitter

Набирает обороты скандал, зачинщиком которого стало антидопинговое агентство Великобритании – UKAD. Оно не намерено отдавать Всемирному антидопинговому агентству имеющиеся пробы мочи и крови 4-кратного олимпийского чемпиона и 6-кратного чемпион мира в беге на длинные дистанции сэра Мо Фараха. ВАДА пробы нужны для расследования, касающегося спортсменов, подготовленных бывшим тренером бегуна Альберто Салазаром.

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Дело в том, что экс-наставник Фараха, у которого сомалийское происхождение, был дисквалифицирован на четыре года в США за нарушение антидопинговых правил. Глава UKAD Николь Сапстед заявила, что не отдаст образцы, хранящиеся для повторного тестирования в будущем, если не будет "достоверных доказательств", свидетельствующих о том, что они содержат запрещенные вещества. Кроме того, UKAD отклонило просьбу передать образцы Фараха для расследования в Антидопинговое агентство США, когда Салазар подал апелляцию на четырехлетнюю дисквалификацию.

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В UKAD заявили, что повторное тестирование может привести к ухудшению образцов, которые хранятся до 10 лет для проверки с использованием новых методов. Сапстед абсолютно уверена, что допинг-пробы являются собственностью взявшей их лаборатории.

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Целую волну возмущения вызвал отказ UKAD в России, которая была наказана за подтасовки результатов Московской антидопинговой лаборатории. "А че, так можно было?" — написал на своей странице в "Твиттере" российский чемпион Европы в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков.

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