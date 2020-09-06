Українська
$ 27,69
32,73
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Украинская легкоатлетка-красавица взяла медаль турнира в Австрии прямо на улицах города

6 сентября, 09:37

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Марина Бех-Романчук преуспела в прыжках в длину, став в Инсбруке второй

Соревнования по легкой атлетике в последние недели выходят из спячки, хотя далеко не все звезды "королевы спорта" приступили к стартам. А вот наша прыгунья в длину Марина Бех-Романчук активно вырвалась из объятий карантина, путешествуя по Европе. Кстати, на днях Бех отметила бумажную свадьбу с мужем-пловцом.

Реклама

Очередным турниром для уроженки Хмельницкой области стал "Вызов Золотой крыши", который уже 16-й раз прошел в австрийском городе Инсбрук, у подножия Альпийских гор. Примечательно, что соревнования проводятся не на стадионе, а прямо на улицах города.

Предыдущие два года Бех-Романчук становилась победительницей в провинции Тироль, но на этот раз ограничилась вторым местом, хотя и с довольно приличным результатом – 6,82 м. "Золото" на этот раз досталось Анастасии Мирончик-Ивановой из Беларуси, которая с попутным ветром улетела на 6,94 м.

В тренде
В Минске ОМОН избил футболистов, надевших майки с надписью "Мы с народом"

В августе украинская легкоатлетка впервые взяла этап "Бриллиантовой лиги".

Реклама

Смотрите, как в июле Марина праздновала 25-летие в бассейне:

Марине Бех – 25, видео из бассейна Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

легкая атлетика прыжки в длину Марина Бех Инсбрук
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Звезды белорусского спорта массово выступили против Лукашенко: видео
Звезды белорусского спорта массово выступили против Лукашенко: видеоДругие
Жребий свел сборные Украины и России в финальной части чемпионата Европы
Жребий свел сборные Украины и России в финальной части чемпионата ЕвропыДругие
Красотка-дзюдоистка Дарья Белодед закрутила роман с чемпионом мира из
Красотка-дзюдоистка Дарья Белодед закрутила роман с чемпионом мира из "Динамо"Другие
Первая олимпийская чемпионка Украины умерла в Италии
Первая олимпийская чемпионка Украины умерла в ИталииДругие
Шпагат стоя от дочки Оксаны Баюл впечатлил визажиста Адель
Шпагат стоя от дочки Оксаны Баюл впечатлил визажиста АдельДругие
Рейтинг 100 самых популярных украинских спортсменов: что изменилось за месяц
Рейтинг 100 самых популярных украинских спортсменов: что изменилось за месяцДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять