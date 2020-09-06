Украинская легкоатлетка-красавица взяла медаль турнира в Австрии прямо на улицах города

Марина Бех-Романчук преуспела в прыжках в длину, став в Инсбруке второй

Соревнования по легкой атлетике в последние недели выходят из спячки, хотя далеко не все звезды "королевы спорта" приступили к стартам. А вот наша прыгунья в длину Марина Бех-Романчук активно вырвалась из объятий карантина, путешествуя по Европе. Кстати, на днях Бех отметила бумажную свадьбу с мужем-пловцом.

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Очередным турниром для уроженки Хмельницкой области стал "Вызов Золотой крыши", который уже 16-й раз прошел в австрийском городе Инсбрук, у подножия Альпийских гор. Примечательно, что соревнования проводятся не на стадионе, а прямо на улицах города.

Предыдущие два года Бех-Романчук становилась победительницей в провинции Тироль, но на этот раз ограничилась вторым местом, хотя и с довольно приличным результатом – 6,82 м. "Золото" на этот раз досталось Анастасии Мирончик-Ивановой из Беларуси, которая с попутным ветром улетела на 6,94 м.

В августе украинская легкоатлетка впервые взяла этап "Бриллиантовой лиги".

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Смотрите, как в июле Марина праздновала 25-летие в бассейне:

Марине Бех – 25, видео из бассейна Видео: Instagram

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