Украинская легкоатлетка-красавица взяла медаль турнира в Австрии прямо на улицах города

Соревнования по легкой атлетике в последние недели выходят из спячки, хотя далеко не все звезды "королевы спорта" приступили к стартам. А вот наша прыгунья в длину Марина Бех-Романчук активно вырвалась из объятий карантина, путешествуя по Европе. Кстати, на днях Бех отметила бумажную свадьбу с мужем-пловцом.
Очередным турниром для уроженки Хмельницкой области стал "Вызов Золотой крыши", который уже 16-й раз прошел в австрийском городе Инсбрук, у подножия Альпийских гор. Примечательно, что соревнования проводятся не на стадионе, а прямо на улицах города.
Предыдущие два года Бех-Романчук становилась победительницей в провинции Тироль, но на этот раз ограничилась вторым местом, хотя и с довольно приличным результатом – 6,82 м. "Золото" на этот раз досталось Анастасии Мирончик-Ивановой из Беларуси, которая с попутным ветром улетела на 6,94 м.
В августе украинская легкоатлетка впервые взяла этап "Бриллиантовой лиги".
Смотрите, как в июле Марина праздновала 25-летие в бассейне:
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