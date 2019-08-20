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Украинская олимпийская чемпионка родила мальчика

20 августа, 12:15

Наталья Добрынская стала мамой в третий раз

Наталья Добрынская

Наталья Добрынская / Фото: Instagram

В семье украинской легкоатлетки Натальи Добрынской пополнение. Олимпийская чемпионка родила мальчика. Фотографией новорожденного украинка поделилась в Instagram.

Вес малыша – 4500 граммов, рост – 56 сантиметров. Информацию об успешных родах обнародовала сама Добрынская. Кстати, мальчика назвали Владимиром. Это уже третий ребенок в семье Натальи. 

INSTAGRAM (@dobrynska.n)

Напомним, что Наталья Добрынская – мастер спорта международного класса по многоборью. Завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Пекине в 2008 году. На предыдущей Олимпиаде в Афинах в 2004 году заняла восьмое место. В 2012 году на чемпионате мира в Стамбуле наша спортсменка установила мировой рекорд, набрав в сумме 5013 очков, побив предыдущий рекорд – 4991 балла.

Как мы писали ранее, в преддверии ВНО о своем пребывании рассказали знаменитые украинские биатлонисты – Юлия Джима и Дмитрий Пидручный. Оказалось, что Пидручный был буквариком, а Джима путала рюкзак с винтовкой.

Также сообщалось, что Елена Пидгрушная продолжит спортивную карьеру, несмотря на недавние проблемы с сердцем. При обследовании врачи не обнаружили противопоказаний для активных занятий спортом

Напомним, фристайлист Александр Абраменко принес Украине единственное "золото" Олимпиады-2018 в Пхенчхане:

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ребенок Наталья Добрынская олимпийская чемпионка

Источник: Сегодня|Спорт

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