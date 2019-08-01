Призерка чемпионатов мира рассказала о наших молодых синхронницах, высоте новой солистки, о росте "своей" команды в США и нехватке мальчиков на смену "папе Биллу"

Экс-лидер "артисток". Два года назад собирала медали, а сейчас поднимает спорт в США с испанской звездой / Фото: AFP

Украинская синхронистка Волошина: "Дочь начала "тренировать" со мной, когда ей был только месяц" Катерина Макаревская https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0 2019-08-01T10:16:00+03:00 Другие Призерка чемпионатов мира рассказала о наших молодых синхронницах, высоте новой солистки, о росте "своей" команды в США и нехватке мальчиков на смену "папе Биллу"

По окончании чемпионата мира по водным видам мы поговорили с бывшей солисткой сборной Украины по артистическому плаванию Анной Волошиной и узнали о ее впечатлениях от турнира и о том, чем она живет после завершения карьеры. Ранее мы писали, что наши синхронистки в Корее выиграли шесть медалей и накормили соперниц "Оленкой".

- Чемпионат мира – это всегда большой праздник, но и ответственность для спортсменов. Наши девочки, мне кажется, справились на все 100 процентов, – считает Анна. – Лучше всего им, конечно, удался хайлайт: они выиграли "золото" впервые в истории украинского синхронного плавания. Есть еще куда стремиться, но девочки – большие умнички. И если учитывать то, что наша команда была одной из самых молодых на этом чемпионате мира, то, я думаю, это огромный шаг вперед, и нам есть чем гордиться.

- Мы уже более уверенно обыгрываем Японию, но до сих пор остаются недосягаемыми Россия и Китай. Реально их в ближайшее время обыграть?

- Сложный вопрос. Действительно, эти две страны показывают просто невероятные программы, невероятную синхронность. Синхронное плавание – это субъективный вид спорта, и всегда очень сложно понять, какая программа понравится судьям. Азиатские команды имеют свою школу, европейские совершенно отличаются от них. И какой-то стиль судьи предпочитают больше, какой-то меньше.

- В дебюте хайлайта на этом чемпионате как раз не участвовали россиянки и китаянки. Почему так и чем особенный этот вид?

- Мы начали показывать хайлайт с 2017 года на этапах Кубка мира. И вот уже в 2019-м его официально включили в чемпионат мира. Это очень молодая программа. И я рада, что она появилась, потому что сборная Украины всегда славилась акробатическими трюками. А хайлайт – это как раз программа, которая построена на акробатических выбросах и интересных поддержках. Думаю, наши девчонки заслуженно взяли "золото". Насчет сборных России и Китая, думаю, что они просто не стали тратить время на такой молодой новый вид и больше сосредоточились на отработке технических и вольных программ. Но это мои догадки.

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- Как оцените наш дуэт и новую солистку Марту Федину, которая впервые выступала на взрослом чемпионате мира?

- Я восхищаюсь дуэтом Марты Фединой и Анастасии Савчук и нашей молодой солисткой. Дуэт сильный, синхронный. И Марта как солистка тоже очень хороша. В 17 лет показывать такую высоту и технику... Думаю, у нее еще все впереди, и на следующих чемпионатах мира она уже возьмет медаль в соло.

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Марта Федина и Анастасия Савчук. Синхронное плавание. Видео – FINA

- Как думаете, сколько нужно времени, чтобы Украина появилась и в миксте? Пока что это наша единственная непокоренная дисциплина в плане медалей.

- На тот момент, когда я окончила со сборной (после сезона 2017 года. – Авт.), у нас тренировались мальчики. Но, мне кажется, старшему из них было лет 12-13. Поэтому не думаю, что в ближайшее время Украина будем соревноваться в микст-дуэтах. Поживем – увидим. Очень надеюсь, что подрастающее поколение будет сильное и скоро мы будем наслаждаться украинской смешанной парой, будем завоевывать медали и в этом виде программы.

- Какой потенциал у обновленного состава нашей команды? Поддерживаете ли с ними связь?

- Девчонки очень перспективные. В следующем году уже Олимпийские игры, и у меня есть надежда увидеть сборную Украины на пьедестале. С девочками общаюсь. Когда им нужен мой совет, они обращаются. Всегда с радостью помогаю чем могу. Даже несмотря на то, что мы сейчас на таком большом расстоянии (Анна живет в США. – Авт.). Мы столько лет провели вместе – они уже моя семья.

- Вы сейчас тренируете в США. Расскажите об этом опыте. С какими спортсменами работаете? И есть ли среди них парни? В США это, наверное, более распространено.

- Я здесь главный тренер юниорской сборной по синхронному плаванию. Начала работать три недели назад. Вижу, что уже за это время команда намного выросла в технике. Надеюсь, что скоро весь мир увидит эти большие изменения под моим руководством. А по поводу мальчиков в США – вы ошибаетесь. Есть у них один знаменитый, но уже не мальчик, а мужчина – Билл Мэй (чемпион мира-2015 в техпрограмме с Кристиной Джонс; на ЧМ-2019 выступал с Наталией Вегой и дважды стал 4-м. – Авт.). Его называют отцом синхронного плавания. Но подрастающего поколения здесь вообще нет. Я и Андреа Фуэнтес (испанская синхронистка, 4-кратная призерка ОИ и чемпионка мира-2009. – Авт.), которая сейчас главный тренер национальной сборной США, будем решать этот вопрос. Конечно, нужно делать наборы мальчишек в синхронное плавание, потому что нам нужен сменный микст-дуэт.

- Тяжело совмещать такую работу с материнством?

- Пока, в принципе, легко. Мне очень помогает муж. Для нашей дочки это не первый опыт, когда она работает помощником тренера (смеется). Она начала "тренировать" со мной, когда ей был только месяц. Уже летала в Мексику. Мы тренировали их национальную сборную целый месяц. Так что с нашим переездом ничего нового в ее жизни не случилось – уже все привычно.

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