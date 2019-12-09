Украинская спортсменка украсила борт самолета крупнейшей авиакомпании в мире

Фото Натальи Мазур нанесли на борт самолета / Фото: Facebook

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Изображение игрока сборной Украины по регби-7 Наталии Мазур нанесли на борт самолета одной из крупнейших авиакомпаний в мире Fly Emirates. Об этом сообщил советник премьер-министра Украины Юрий Голик на своей странице в Facebook. По его словам, это приурочено к старту Мировой серии регби-7 в Дубаи

"Перед туром Мировой серии регби-7 в Дубаи, а это уже 50 лет развития этого вида спорта в стране, на самолетах одной из лучших авиакомпаний мира Fly Emirates появилась фотография игрока Национальной Сборной Украины по регби-7 Наталии Мазур", – написал он в соцсети.

Эта работа стала результатам проекта Президента Федерации регби Днепропетровской области Дениса Давыдова и собственника Lustre Art Игоря Дехи.

"В Днепре в 2018 году был чемпионат Европы по регби-7. В котором участвовала и сборная Украины, заняв второе место. Мы приняли решение с Игорем Дехой, что в стране спорту не хватает красоты и фотографий. Выбрали двух девушек, и я оплатил фотосессию. Мы не планировали попасть на самолет. Но наш опыт работы на результат создал прекрасные фотографии. И вот сейчас плод этой работы красуется на самолете Fly Emirates!", – признался Давыдов.

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