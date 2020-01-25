Украинские фигуристы ворвались в десятку лучших на чемпионате Европы

Наша танцевальная пара Александра Назарова и Максим Никитин показала лучший результат в карьере

Александра Назарова и Максим Никитин / Фото: AFP

В австрийском Граце походит к завершению чемпионат Европы по фигурному катанию. Сегодня определились призеры в соревновании танцевальных дуэтов. К слову, узнайте состав сборной Украины и расписание чемпионата Европы по фигурному катанию.

Украинцы Александра Назарова и Максим Никитин показали свой лучший результат с 2017 года, когда были девятыми, и в 2020-м стали десятыми. Харьковчане заняли 11-е место в первом виде программы позавчера, а сегодня в произвольном танце набрали девятую сумму баллов. Смотрите их субботний прокат.

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Этот результат позволяет Украине на следующий чемпионат Европы выставить две пары. Первая и третья строчки итогового протокола оказались за российскими фигуристами: "золото" – у Виктории Синицыной и Никиты Кацалапова, "бронза" – у Александры Степановой и Ивана Букина. Второе место заняла французская пара Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Всего в соревновании приняли участие 27 дуэтов, из них 20 – прошли отбор после первого танца.

Ранее мы писали, что у мужчин фигурист закончил программу, несмотря на кровь на лице.

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Чемпионат Украины по фигурному катанию. Танцы на льду. Награждение

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