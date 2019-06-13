Украинские гандболисты в Киеве дали бой чемпионам мира
Наша команда сохраняет шансы пробиться на чемпионат Европы
Сборная Украины по гандболу продолжает борьбу на мужской чемпионат Европы 2020 года. Наша команда дома принимала олимпийских чемпионов Рио-2016 и действующих чемпионов мира сборную Дании.
Украинские гандболисты дали настоящий бой титулованному сопернику. Украинцы выиграли первый тайм – 15:14. Однако после перерыва датчане сумели переломить ход встречи и вырвать победу - 33:30. Это позволило Дании досрочно квалифицироваться в финальный турнир чемпионата Европы.
Украина может пробиться на континентальное первенство 16 июня, если на выезде не проиграет Черногории.
Положение команд: 1. Дания – 8 очков (5 матчей), 2. Украина – 6 (5), 3. Черногория – 3 (4), 4. Фареры – 1 (4).
Ранее мы писали, что второй раз за три года македонский гандбольный клуб "Вардар" стал победителем мужской Лиги чемпионов. В финальном поединке "Вардар" обыграл венгерский "Веспрем" – 27:24 (16:11).
Напомним, что недавно завершилась женская Лига чемпионов. В поединке за трофей венгерский "Дьер" минимально обыграл российский "Ростов-Дон" – 25:24 (15:11). Таким образом, третий год подряд и пятый раз в истории "Дьер" выиграл женскую гандбольную Лигу чемпионов.
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