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Украинские гандболисты в Киеве дали бой чемпионам мира

13 июня, 10:14

Наша команда сохраняет шансы пробиться на чемпионат Европы

Матч с Данией прошел в киевском Дворце спорта
Матч с Данией прошел в киевском Дворце спорта. Фото: Федерация гандбола Украины

Сборная Украины по гандболу продолжает борьбу на мужской чемпионат Европы 2020 года. Наша команда дома принимала олимпийских чемпионов Рио-2016 и действующих чемпионов мира сборную Дании.

Украинские гандболисты дали настоящий бой титулованному сопернику. Украинцы выиграли первый тайм – 15:14. Однако после перерыва датчане сумели переломить ход встречи и вырвать победу - 33:30. Это позволило Дании досрочно квалифицироваться в финальный турнир чемпионата Европы.

Украина может пробиться на континентальное первенство 16 июня, если на выезде не проиграет Черногории.

Положение команд: 1. Дания – 8 очков (5 матчей), 2. Украина – 6 (5), 3. Черногория – 3 (4), 4. Фареры – 1 (4).

Ранее мы писали, что второй раз за три года македонский гандбольный клуб "Вардар" стал победителем мужской Лиги чемпионов. В финальном поединке "Вардар" обыграл венгерский "Веспрем" – 27:24 (16:11). 

Напомним, что недавно завершилась женская Лига чемпионов. В поединке за трофей венгерский "Дьер" минимально обыграл российский "Ростов-Дон" – 25:24 (15:11). Таким образом, третий год подряд и пятый раз в истории "Дьер" выиграл женскую гандбольную Лигу чемпионов.

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Тег гандбол, Лига чемпионов

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Сегодня|Спорт

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