Украинские каратисты в Москве будут сражаться за олимпийские лицензии

Наши спортсмены продолжают борьбу за олимпийские лицензии на Karate1 Premier League

Анжелика Терлюга выступает в весовой категории до 55 кг / Фото: Instagram

Очередной этап международного турнира по карате Премьер-лига Карате-1 состоится 6 октября в Москве. В рамках соревнований в России выступят и представители сборной Украины. Наши спортсмены будут сражаться за лицензии на Олимпиаду 2020, которая пройдет в Токио, и где карате дебютирует как олимпийский вид спорта.

Прошлый этап проходил в сентябре в Токио. На том турнире Анжелика Терлюга (весовая категория до 55 кг) забралась на высший пьедестал, а Стас Горуна (до 75 кг) завоевал бронзовую медаль для нашей команды.

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Karate1 Premier League – важнейшее событие в мире карате, организацией которого занимается WKF. Чемпионат включает в себя ряд соревнований и объединяет лучших каратистов на открытых турнирах. Всего в 2019 году запланировано 6 этапов Премьер-лиги Карате-1. В Москве пройдет 4 этап. Прямую трансляцию финалов можно посмотреть на телеканале Xsport. Начало – в 10:00, и в 14:30.

Напомним, что на проходящем сейчас чемпионате мира по легкой атлетике сборная Украины завоевала одну медаль – "серебро" у 18-летней Ярославы Магучих, которая с личным рекордом взошла на пьедестал почета в прыжках в высоту.

Ярослава Магучих завоевала серебро ЧМ-2019 в Катаре

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