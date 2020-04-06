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Украинский борец-депутат показал необычное упражнение с гирей на голове

6 апреля, 21:08

Александр Трикиша

Украинский борец показал, как укрепить шею с помощью 16-килограммовой гири

Серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро украинский борец греко-римского стиля и народный депутат Жан Беленюк показал необычное упражнение. Можно подумать, что спортсмен качает голову, но нет – это тренировка для укрепления мышц шеи.

Суть упражнения заключается в удерживании на шее 16-килограммовой гири. Для этого он использует специальный шлем с креплением. После тренировки Жан показал результат своих трудов.

Подписчики Беленюка не упустили момент подшутить под видео:

  • "А где шея?", – написал украинский теннисист Сергей Стаховский.
  • "Жан, прекращай! Там шея уже как у коня", продолжил другой фолловер спортсмена.
  • "Люблю мужчин, которые работают головой", – поддержала тренировку Беленюка девушка из числа подписчиков.
INSTAGRAM

Ранее мы писали, что депутату-борцу Беленюку пообещали, что финансирование спорта восстановят после окончания пандемии. Правительство Украины отреагировало на обращение о сокращении финансирования спорта.

Также Жан Беленюк прокомментировал перенос Олимпиады-2020: "Это повод для всех спортсменов показать свой характер". Борец планировал завершить спортивную карьеру после Олимпийских игр Токио и сосредоточиться на политической деятельности.

Жан Беленюк показал столовую Верховной Рады:

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Видео: YouTube

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видео Жан Беленюк борьба греко-римская

Источник: Сегодня|Спорт

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