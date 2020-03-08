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Украинский фехтовальщик впервые в карьере завоевал медаль турнира серии "Гран-при"

8 марта, 23:36

Вадим Авдасев

Шпажист Игорь Рейзлин стал бронзовым призером в Будапеште

Украинец Игорь Рейзлин в воскресенье завоевал бронзовую медаль престижного турнира в столице Венгрии. В Будапеште прошли соревновании серии Гран-при по фехтованию на шпагах. Ранее мы писали, что Рейзлин стал победителем Кубка мира в Швейцарии.

В основной сетке оказалось семеро представителей Украины: пятеро мужчин и две дамы. До медалей удалось добраться только Игорю Рейзлину. В полуфинале наш 35-летний спортсмен уступил будущему победителю – японцу Масару Ямаде, чем обеспечил себе "бронзу". Для него это первых успех на турнире Гран-при.

Примечательно, что тренирует японских шпажистов украинский тренер Александр Горбачук. При этом уже третий его ученик из Японии выигрывает подобные крупные соревнования. Из наших же Владимир Станкевич остановился в 1/8 финала, Богдан Никишин – уже в 1/16.

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Венгрия Будапешт фехтование шпага Игорь Рейзлин

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