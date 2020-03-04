Сабля в правительстве: министром спорта Украины стал олимпийский чемпион и тренер Харлан

Вадим Гутцайт в 2018 году был назначен начальником Департамента молодежи и спорта Киевской городской администрации

Верховная Рада Украины назначила новый состав правительства, в котором снова появился министр молодежи и спорта. Им стал президент Федерации фехтования страны 48-летний Вадим Гутцайт. Также в 2018 году Гутцайт был назначен начальником Департамента молодежи и спорта Киевской городской администрации. Ранее мы писали, что Министерство спорта собираются вернуть, а на кресло претендует чемпион с саблей.

Вадим Гутцайт является олимпийский чемпионом 1992 года в фехтовании на саблях. Всего за плечами Гутцайта три Олимпиады. С 2002-го по 2010 года он занимал пост главного тренера сборной Украины по фехтованию. В 2008 году украинская команда саблисток во главе с Ольгой Харлан завоевала золото Игр в Пекине под руководством Гутцайта.

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Вадим Гутцайт/Фото Marie-Lan Nguyen

Помимо этого, Вадим Маркович – судья международной категории, член исполкома НОК Украины и вице-президент Украинской академии спорта. Гутцайт был кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа" на парламентских выборах 2019 года. Он значился под № 81 в списке партии, но в итоге отказался идти на выборы.

Судя по всему, министерство культуры, молодежи и спорта Украины снова разделяют на отдельные ведомства, как это было до августа 2019 года. Напомним, что только в начале этого года было создано Государственное агенство спорта во главе с Сергеем Левчуком. И теперь непонятна дальнейшая судьба этой госструктуры.

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