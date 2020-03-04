Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,94
27,69

Сабля в правительстве: министром спорта Украины стал олимпийский чемпион и тренер Харлан

4 марта, 20:08

Елена Павлова

Вадим Гутцайт в 2018 году был назначен начальником Департамента молодежи и спорта Киевской городской администрации

Верховная Рада Украины назначила новый состав правительства, в котором снова появился министр молодежи и спорта. Им стал президент Федерации фехтования страны 48-летний Вадим Гутцайт. Также в 2018 году Гутцайт был назначен начальником Департамента молодежи и спорта Киевской городской администрации. Ранее мы писали, что Министерство спорта собираются вернуть, а на кресло претендует чемпион с саблей.

Вадим Гутцайт является олимпийский чемпионом 1992 года в фехтовании на саблях. Всего за плечами Гутцайта три Олимпиады. С 2002-го по 2010 года он занимал пост главного тренера сборной Украины по фехтованию. В 2008 году украинская команда саблисток во главе с Ольгой Харлан завоевала золото Игр в Пекине под руководством Гутцайта.

Читайте также: "Пока я единственный работник": новый глава Государственного агентства спорта Украины – о первых целях и своей зарплате

Реклама

Вадим Гутцайт/Фото Marie-Lan Nguyen

Вадим Гутцайт/Фото Marie-Lan Nguyen

В тренде
"Бенфика" – "Шахтер": обзор ответного матча 1/16 финала Лиги Европы

Помимо этого, Вадим Маркович – судья международной категории, член исполкома НОК Украины и вице-президент Украинской академии спорта. Гутцайт был кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа" на парламентских выборах 2019 года. Он значился под № 81 в списке партии, но в итоге отказался идти на выборы.

Судя по всему, министерство культуры, молодежи и спорта Украины снова разделяют на отдельные ведомства, как это было до августа 2019 года. Напомним, что только в начале этого года было создано Государственное агенство спорта во главе с Сергеем Левчуком. И теперь непонятна дальнейшая судьба этой госструктуры.

Смотрите также, как украинец стал чемпионом мира по фехтованию среди юниоров

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

фехтование министр спорта министерство молодежи и спорта Вадим Гутцайт

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Такого история еще не знала: из-за коронавируса Олимпиаде-2020 придумали беспрецедентный формат
Такого история еще не знала: из-за коронавируса Олимпиаде-2020 придумали беспрецедентный форматДругие
Требовала у Украины 50 миллионов долларов: первая олимпийская чемпионка страны проиграла суд
Требовала у Украины 50 миллионов долларов: первая олимпийская чемпионка страны проиграла судДругие
Токио не сдается: хозяева Олимпиады сделали заявление о риске отмены Игр из-за коронавируса
Токио не сдается: хозяева Олимпиады сделали заявление о риске отмены Игр из-за коронавирусаДругие
Олимпийский чемпион в столице угощал шампанским, но киевляне боялись его пить
Олимпийский чемпион в столице угощал шампанским, но киевляне боялись его питьДругие
Сколько денег получит украинский спорт в 2020 году: урезали биатлон и дзюдо, но добавили плаванию
Сколько денег получит украинский спорт в 2020 году: урезали биатлон и дзюдо, но добавили плаваниюДругие
Усик похвастался фотографиями со звездной церемонии шоу-бизнеса
Усик похвастался фотографиями со звездной церемонии шоу-бизнесаБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...