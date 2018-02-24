Украинский "Мотор" обыграл датский "Скьерн" в плей-офф Лиги чемпионов

Запорожский клуб добыл непростую победу в первом матче против "Скьерна"

Запорожский гандбольный клуб "Мотор" в первом стыковом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов обыграл чемпиона Дании "Скьерн". Поединок закончился со счетом 32:30 в пользу украинских гандболистов.

Практический по ходу всей встречи украинский коллектив вел, не позволив гостям ни разу за весь матч вырваться вперед. Самым результативным в составе "Мотора" стал Артем Козакевич, на счету которого 8 голов, в составе "Скьерна" десять очков набрал Маркус Олссон.

На матч в спорткомплексе "Локомотив" пришло 2700 зрителей.

Ответная игра "Скьерн" – "Мотор" состоится 4 марта в Дании.

Ранее в декабре "Мотор" обыграл лидера группы в Лиге чемпионов благодаря броску на последней секунде. Тогда гол Пуховского принес украинскому клубу победу над "Монпелье" в матче последнего тура группового этапа ЛЧ.

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