Украинский "Мотор" обыграл датский "Скьерн" в плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 22:44

Запорожский клуб добыл непростую победу в первом матче против "Скьерна"

&quot;Мотор&quot; - &quot;Скьерн&quot; - 32:30. Фото пресс-службы &quot;Мотора&quot;
"Мотор" - "Скьерн" - 32:30. Фото пресс-службы "Мотора"

Запорожский гандбольный клуб "Мотор" в первом стыковом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов обыграл чемпиона Дании "Скьерн". Поединок закончился со счетом 32:30 в пользу украинских гандболистов.

Практический по ходу всей встречи украинский коллектив вел, не позволив гостям ни разу за весь матч вырваться вперед. Самым результативным в составе "Мотора" стал Артем Козакевич, на счету которого 8 голов, в составе "Скьерна" десять очков набрал Маркус Олссон. 

На матч в спорткомплексе "Локомотив" пришло 2700 зрителей.

Ответная игра "Скьерн" – "Мотор" состоится 4 марта в Дании.

Ранее в декабре "Мотор" обыграл лидера группы в Лиге чемпионов благодаря броску на последней секунде. Тогда гол Пуховского принес украинскому клубу победу над "Монпелье" в матче последнего тура группового этапа ЛЧ.

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гандбол, Мотор Запорожье, Лига чемпионов гандбол

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"Мотор" обыграл лидера группы в Лиге чемпионов благодаря броску на последней секунде

3 Декабря 2017, 21:13

Гол Пуховского принес "Мотору" победу над "Монпелье" в матче последнего тура группового этапа ЛЧ
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