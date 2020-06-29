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Украинский штангист рассказал, за что на него после допинг-скандала обиделась жена

29 июня, 14:44

Олег Люлька Олег Люлька

Алексей Торохтий продолжает считать себя олимпийским чемпионом, несмотря на то, что его этого статуса лишили

Известный украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий рассказал, считает ли он себя олимпийским чемпионом с учетом того, что "золота", добытого им на Играх-2012 в Лондоне, он 7 лет спустя был лишен за допинг. Кроме того, Торохтий поведал, почему после истории с допинг-скандалом на него обиделась жена.

На вопрос, можно ли его называть олимпийским чемпионом, Алексей Торохтий ответил: "Для меня – да. Я знаю, кто я, я знаю, как я этого добился, что я прошел. А то, что случилось позже, это уже история, об этом интересно поговорить. Много вещи никогда не поймешь. Поэтому я знаю, кто я, медаль моя, я это выиграл. Правила какие-то поменялись – я их принимаю. Если я был неправ – извините. Но я себя считаю олимпийским чемпионом. Подписывать меня так? Я себя так не подписываю. Хотя через неделю после того, как объявили это решение, я поменял себе тайтл в Instagram, чтобы не провоцировать, не давать корм для кого-то. Хотя супруга мне сказала, что если я поменяю, то она на меня очень сильно обидится. Но она понимает. На семинарах, где я выступаю, все об этом знают, но представляют меня как олимпийского чемпиона", – отметил Торохтий в интервью YouTube-каналу "INTERSPORT Україна"

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Алексей Торохтий

Алексей Торохтий / Фото: Instagram

Алексей Торохтий

Алексей Торохтий / Фото: Getty Images

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Отметим, что после допинг-скандала Алексей Торохтий, в пробах которого был обнаружен дегидрохлорметилтестостерон, сейчас представляет себя в Instagram как обладателя Кубка мира, а также медалиста чемпионатов мира и Европы.

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Олимпиада-2012 допинг тяжелая атлетика Алексей Торохтий

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