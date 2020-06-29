Украинский штангист рассказал, за что на него после допинг-скандала обиделась жена

Известный украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий рассказал, считает ли он себя олимпийским чемпионом с учетом того, что "золота", добытого им на Играх-2012 в Лондоне, он 7 лет спустя был лишен за допинг. Кроме того, Торохтий поведал, почему после истории с допинг-скандалом на него обиделась жена.

На вопрос, можно ли его называть олимпийским чемпионом, Алексей Торохтий ответил: "Для меня – да. Я знаю, кто я, я знаю, как я этого добился, что я прошел. А то, что случилось позже, это уже история, об этом интересно поговорить. Много вещи никогда не поймешь. Поэтому я знаю, кто я, медаль моя, я это выиграл. Правила какие-то поменялись – я их принимаю. Если я был неправ – извините. Но я себя считаю олимпийским чемпионом. Подписывать меня так? Я себя так не подписываю. Хотя через неделю после того, как объявили это решение, я поменял себе тайтл в Instagram, чтобы не провоцировать, не давать корм для кого-то. Хотя супруга мне сказала, что если я поменяю, то она на меня очень сильно обидится. Но она понимает. На семинарах, где я выступаю, все об этом знают, но представляют меня как олимпийского чемпиона", – отметил Торохтий в интервью YouTube-каналу "INTERSPORT Україна"