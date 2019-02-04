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Умер четырехкратный олимпийский чемпион по прыжкам с трамплина

Сегодня, 12:07

Финн Матти Нюкянен брал золотые награды на Играх в 1984 и 1988 годах

Матти Нюкянен
Матти Нюкянен.
Умер четырехкратный олимпийский чемпион по прыжкам с трамплина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/80e/df5/5c580edf543a8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/80e/df5/5c580edf543a8.jpg Другие Финн Матти Нюкянен брал золотые награды на Играх в 1984 и 1988 годах

На 56-м году жизни скончался четырехкратный олимпийский чемпион по прыжкам на лыжах с трамплина финн Матти Нюкянен, сообщает Iltalehti. Причины смерти пока не сообщаются.

Он выиграл одно "золото" на Олимпийских играх 1984 года на 90-метровом трамплине, и трижды стал первым на Играх-1988 (70 м, 90 м и в командных соревнованиях). Кроме того, Нюкянен становился серебряным призером Олимпийских игр 1984 года в прыжках с 70-метрового трамплина, четырехкратным чемпионом мира (1982, 1985, 1987, 1989), двукратным победителем "Турне четырех трамплинов" (1983, 1988).

Напомним, что в конце января умер бывший тренер львовских "Карпат" Иштван Секеч. В тренерской карьере наибольших успехов достиг с "Карпатами", выведя львовскую команду по итогам сезона-1979 в высший дивизион (а также дойдя до полуфинала Кубка страны, установив ряд рекордов первой союзной лиги), и "Пахтакором" — ташкентцев Иштван Йожефович привел к шестому месту в высшей лиге сезона-1983. 

Напомним, что недавно после продолжительной тяжелой болезни ушел из жизни бывший центровой сборной Украины Александр Окунский. Один из лучших игроков в истории украинского баскетбола выступал за "Шахтер", "Будивельник", "БИПА-Моду", БК "Киев", БК "Одесса". Также поиграл в Литве за "Летувос Ритас", турецкую "Дарюшшафаку", хорватскую "Цибону", черногорскую "Будучность" и греческий "Мент".

Ранее мы сообщали, что умер известный украинский спортивный комментатор Сергей Дерепа.

 

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Тег олимпийский чемпион, прыжки с трамплина

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