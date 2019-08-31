Умер лучший друг Шварценеггера: у берегов Сардинии утонул "Мистер Олимпия" Франко Коломбо

Знаменитому итальянцу было 78 лет. Благодаря дружбе с Арнольдом он снимался в "Терминаторе" и "Конане-Варваре"

Арнольд Шварценеггер и Франко Коломбо / Фото: vistanet.it

Двукратный обладатель звания "Мистер Олимпия" итальянец Франко Коломбо трагически скончался в возрасте 78 лет. Причиной смерти стал несчастный случай на море недалеко от Сан-Теодоро в регионе Сардиния. Франко отправился плавать и утонул. Позже в больнице констатировали смерть Коломбо.

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Итальянец был близким другом и многолетним тренировочным партнером бодибилдера и актера Арнольда Шварценеггера. Они были знакомы 54 года. Вдвоем эмигрировали в Америку в 1969 году и начинали работать каменщиками, прежде чем ворваться в мир бодибилдинга.

Коломбо родился 7 августа 1941 года в коммуне Оллолаи на острове Сардиния. В 1976 и 1981 годах он завоевывал звание "Мистер Олимпия". Благодаря дружбе со Шварценеггером спортсмен периодически получал эпизодические роли в кино. Так, Коломбо появлялся в фильмах "Бегущий человек", "Конан-варвар" и "Терминатор".

"Я люблю тебя, Франко, – написал у себя в Instagram Шварценеггер. – Я всегда буду помнить радость, которую ты принес в мою жизнь, советы, которые ты дал мне, и мерцание в твоих глазах, которое никогда не исчезало. Ты был моим лучшим другом".

Как мы писали ранее, спасатели обнаружили тело футболистки сборной Швейцарии и "Янг Бойз" Флорианы Исмаили на озере Комо в Италии. Тело 24-летней девушки было найдено при помощи специального робота на глубине 204 метра в ходе поисковой операции.

Эта трагическая история начиналась с забавы. Исмаили отдыхала на озере с подругой. Девушки арендовали моторную лодку, отплыли на 700 метров от берега и бросили якорь. Исмаили нырнула в озеро, но не выплыла обратно. Подруга сначала подумала, что Флориана хочет ее напугать, но девушка так и не вынырнула.

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