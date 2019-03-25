Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,47
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости спорта

Умерла единственная в истории Узбекистана чемпионка зимних Олимпийских игр

Сегодня, 15:35

Лина Черязова побеждала на Играх-1994 в лыжной акробатике

Лина Черязова. Фото ndn.info
Лина Черязова. Фото ndn.info.
Умерла единственная в истории Узбекистана чемпионка зимних Олимпийских игр //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8d9/199/5c98d91993650.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8d9/199/5c98d91993650.jpg Другие Лина Черязова побеждала на Играх-1994 в лыжной акробатике

На 51-м году жизни скончалась Лина Черязова – узбекская фристайлистка (лыжная акробатика). Черязова является олимпийской чемпионкой 1994 года от Узбекистана. Эта золотая медаль до сих пор остается единственной в истории этого государства на зимних Играх. Также спортсменка является чемпионкой мира 1993 года, чемпионкой СССР 1990 и 1991 года.

В июле 1994 года на тренировке во время спуска с трамплина она ударилась головой о его кромку и, потеряв сознание, упала в бассейн. Две недели спортсменка провела в коме.

Черязова смогла вернуться в спорт. Она смогла пройти отбор на зимние Олимпийские игры 1998 года в Нагано и заняла там 13-е место. После ОИ-1998 года ушла из спорта. В 1999 году Лина Черязова переехала в Россию, на родину своей матери в Новосибирск.

Не так давно умер чемпион мира по футболу 1962 года бразилец Коутиньо. Причиной смерти стал острый инфаркт миокарда, вызванный сахарным диабетом и артериальной гипертензией.

Ранее мы писали, что дочь легендарного боксера Джорджа Формана найдена мертвой. Фрида Форман провела на ринге шесть боев, а потом снималась в кино.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег фристайл, Олимпиада-1994, олимпийская чемпионка, лыжная акробатика

Вы сейчас просматриваете новость " Умерла единственная в истории Узбекистана чемпионка зимних Олимпийских игр". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

sport24.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Костолевский: Сын лежал в психиатрической, это наследственно

Андрей Губин бросил работу и переехал в Таиланд с возлюбленной

Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева

Известный российский певец сделал откровенное признание о Лорак

Почему мясо нельзя с хлебом, а кофе с молоком

Евгений Петросян принял неожиданное решение

ПриватБанк отключил самую популярную услугу

В Кривом Роге сняли с должности начальника отдела полиции

Лиза Галкина записала рэп про Аллу Пугачеву

8 убийственных ошибок на кухне в интерьере
Загрузка...

Списали с Андрея Шевченко: талисман Евро-2020 похож на главного тренера сборной Украины

Сегодня, 07:19

Маскота чемпионата Европы назвали Скиллзи. Впервые в истории у талисмана ЧЕ будет живая компания

Сборная России забила украинцу четыре сухих мяча в отборе Евро-2020

Вчера, 18:02

Киевлянин Дмитрий Непогодов не смог спасти Казахстан от разгрома в поединке с россиянами

Черепахи остановили матч сборной Украины: появилось видео

Вчера, 13:36

Во время матча молодежной сборной Украины против Северной Македонии на поле вылезли черепахи

Украина сыграла вничью с чемпионами Европы: Криштиану Роналду не пробил Пятова

22 марта, 23:44

Текстовый онлайн поединка отборочного турнира чемпионата Европы с яркими фото из Лиссабона и видеоповторами голов

Шевченко против чемпионов Европы: где смотреть матч Португалия – Украина

22 марта, 20:48

Список трансляций отборочного матча к Евро-2020 на стадионе "Да Луж" на ТВ и в интернете

Сергей Шнуров назвал виновницу развода Ксении Собчак и Виторгана

Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами

Дочь Алсу на прослушиваниях «Голоса» затмила знаменитую мать