Умерла единственная в истории Узбекистана чемпионка зимних Олимпийских игр
Лина Черязова побеждала на Играх-1994 в лыжной акробатике
На 51-м году жизни скончалась Лина Черязова – узбекская фристайлистка (лыжная акробатика). Черязова является олимпийской чемпионкой 1994 года от Узбекистана. Эта золотая медаль до сих пор остается единственной в истории этого государства на зимних Играх. Также спортсменка является чемпионкой мира 1993 года, чемпионкой СССР 1990 и 1991 года.
В июле 1994 года на тренировке во время спуска с трамплина она ударилась головой о его кромку и, потеряв сознание, упала в бассейн. Две недели спортсменка провела в коме.
Черязова смогла вернуться в спорт. Она смогла пройти отбор на зимние Олимпийские игры 1998 года в Нагано и заняла там 13-е место. После ОИ-1998 года ушла из спорта. В 1999 году Лина Черязова переехала в Россию, на родину своей матери в Новосибирск.
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