Ушел из жизни знаменитый легкоатлет, получивший орден Британской империи

Питер Снелл удостоился ордена Британской империи

Стало известно, что в Далласе умер именитый новозеландский бегун Питер Снелл. До своего 81-летия он не дожил всего пять дней.

В мире спорта Питер Снелл стал легендарным в 1960-е годы, показав выдающиеся достижения в беге на средние дистанции. Снелл – трехкратный Олимпийский чемпион в беге на 800 м и 1500 м, единственный бегун после 1920-го года, сделавший дубль, победив на 800 м и 1500 м на одной Олимпиаде в 1964 году. Также он стал двукратным чемпионом Игр Содружества, устанавливал мировые рекорды на дистанциях 800 м, 880 ярдов, 1000 м и одну милю. За свою карьеру он обновил шесть мировых рекордов!

За свои успехи Снелл получил титул сэра и был награжден орденом Британской империи. Все свои феноменальные рекорды Питер установил в 1960-1965 гг. У Снелла от природы была феноменальная скорость, но он добавил к ней невероятную выносливость, которую приобрел благодаря марафонской тренировке у великого тренера Артура Лидьярда.

В 1971 году, уже после ухода из спорта, Снелл переехал в США, где в 1982 году получил степень PhD в Университете штата Вашингтон и стал спортивным физиологом. C 1990 года возглавлял лабораторию Human Performance в The University of Texas Southwestern Medical Center. Его областью научных интересов была метаболическая адаптация к физической активности.

Питер Снелл скончался в Далласе, не дожив всего пять дней до 81-летия. В последние время у Питера были проблемы с сердцем, но его жена рассказала, что он жил в полную силу до самого последнего дня, играл в настольный теннис и умер во сне.

