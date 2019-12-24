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Ушел из жизни знаменитый легкоатлет, получивший орден Британской империи

24 декабря, 11:08

Новозеландский олимпийский чемпион Питер Снелл прожил почти 81 год

Питер Снелл удостоился ордена Британской империи

Питер Снелл удостоился ордена Британской империи

Стало известно, что в Далласе умер именитый новозеландский бегун Питер Снелл. До своего 81-летия он не дожил всего пять дней.

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В мире спорта Питер Снелл стал легендарным в 1960-е годы, показав выдающиеся достижения в беге на средние дистанции. Снелл – трехкратный Олимпийский чемпион в беге на 800 м и 1500 м, единственный бегун после 1920-го года, сделавший дубль, победив на 800 м и 1500 м на одной Олимпиаде в 1964 году. Также он стал двукратным чемпионом Игр Содружества, устанавливал мировые рекорды на дистанциях 800 м, 880 ярдов, 1000 м и одну милю. За свою карьеру он обновил шесть мировых рекордов!

За свои успехи Снелл получил титул сэра и был награжден орденом Британской империи. Все свои феноменальные рекорды Питер установил в 1960-1965 гг. У Снелла от природы была феноменальная скорость, но он добавил к ней невероятную выносливость, которую приобрел благодаря марафонской тренировке у великого тренера Артура Лидьярда.

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В 1971 году, уже после ухода из спорта, Снелл переехал в США, где в 1982 году получил степень PhD в Университете штата Вашингтон и стал спортивным физиологом. C 1990 года возглавлял лабораторию Human Performance в The University of Texas Southwestern Medical Center. Его областью научных интересов была метаболическая адаптация к физической активности.

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Питер Снелл скончался в Далласе, не дожив всего пять дней до 81-летия. В последние время у Питера были проблемы с сердцем, но его жена рассказала, что он жил в полную силу до самого последнего дня, играл в настольный теннис и умер во сне.

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