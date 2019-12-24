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Жестокая расправа с расистами: "Тоттенхэм" не оставит без внимания случай в матче чемпионата Англии

24 декабря, 08:30

В клубе планируют пожизненно дисквалифицировать болельщиков

Антонио Рюдигер

Антонио Рюдигер / Фото: Reuters

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Пресс-служба "Тоттенхэма" выступила с заявлением относительно инцидента с защитником "Челси" Антонио Рюдигером в матче 18-го тура АПЛ между командами.

"Мы можем отследить каждого болельщика с помощью камер, а также потратили много часов на просмотр записей видеонаблюдения. Клуб привлек читателей по губам для изучения отснятого материала и связался с "Челси" для получения дополнительной информации от их футболистов. Мы также приняли заявления от других сторон, присутствовавших на матче. Полиция будет помогать нам в расследовании. Будьте уверены, что мы тщательно изучим этот вопрос.

Наш клуб гордится своим опытом борьбы с расизмом во всех наших сообществах, мы полны решимости обеспечить тщательное расследование. Любой фанат, признанный виновным, получит пожизненный бан. В настоящее время наше расследование не завершено", – гласит заявление.

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Напомним, ранее арбитр удалил Сон Хын Мина во время матча с "Эвертоном" (1:1). Кореец совершил подкат, который привел к страшной травме португальского полузащитника "ирисок" Андре Гомеша.

Смотрите сюжет о расистском скандале в украинском футболе

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расизм челси чемпионат Англии Тоттенхэм

Источник: Официальный сайт ФК "Тоттенхэм"

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