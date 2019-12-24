70-летний дедуля "дал жару": американец нокаутировал соперника и попал в Книгу рекордов Гинесса

Альберт Хьюз (слева) / Фото: Twitter

Американец Альберт Хьюз включен в Книгу рекордов Гинесса как самый пожилой профессиональный боксер. Он вышел на ринг и отправил соперника в нокаут в возрасте 70 лет. До этого поединка старичок не боксировал почти 37 лет.

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Хьюз встречался с 43-летним Трейменом Таунсом, у которого также был продолжительный перерыв в своих выступлениях. Пауза была не такой длительной, как у 70-летнего ветерана – всего 12 лет.

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В итоге, более молодой боксер продержался против Хьюза недолго – уже во втором раунде он был отправлен в нокаут, а победитель был отправлен в Книгу рекордов. Его достижение превзошло рекорд Стива Уорда, установленного в 2017 году. Он равнялся 60 годам и 337 дням.

Таким образом, теперь в активе Хьюза 22 поединка, из которых он 11 выиграл, четыре свел к ничьей, а еще семь проиграл

Ранее мы рассказывали, что тренер Фьюри высказался о возобновлении карьеры Владимира Кличко. Новый-старый тренер Тайсона Фьюри Джаван "Шугар" Хилл высказался о возможном возвращении в ринг 43-летнего Владимира Кличко, который недавно сам добавил дров в костер слухов о возобновлении карьеры.

Как сообщалось ранее, Кличко оказался в "рубке" с Мейвезером за мега-почетный титул. 17 января Владимир может стать лучшим боксером десятилетия на планете Земля.

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