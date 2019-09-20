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Устал после чемпионата мира: Беленюк уснул прямо на заседании Верховной Рады

20 сентября, 20:34

Борец-депутат не выдержал насыщенного графика, задремав во время обсуждения законов

Жан Беленюк

Жан Беленюк / Фото: bzns.media

Звездный украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк, который на днях стал двукратным чемпионом мира в Нур-Султане, снова оказался в центре внимания. Знаменитого спортсмена и депутата "Слуги народа" засняли задремавшим прямо на сегодняшнем заседании Верховной Рады во время обсуждения его коллегами-парламентариями очередного законопроекта.

Жан напоминал студента, отсыпавшегося за партой после рабочей смены. Отметим, что лишь 18 сентября поздно вечером Беленюк вместе со сборной прилетел из Казахстана в Киев, и, как видно, такой насыщенный график полностью выбил из сил борца-политика.

Время от времени, правда, Беленюк поднимал голову, чтобы не пропустить голосование, и снова ложился отдыхать.

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Напомним, в финале чемпионата мира в Казахстане 16 сентября Жану Беленюку противостоял венгерский соперник Виктор Льоренц. Схватка прошла в равной борьбе, но победа в один балл все-таки досталась Беленюку. 2:1 – в пользу Жана.

А сразу после победы на ЧМ Жан Беленюк сделал громкое заявление. "Для меня, вероятнее всего, это последнее мировое первенство, и безумно рад закончить его на высшей ступени пьедестала почета!" – сказал борец-депутат.

Смотрите, как Беленюк танцует на борцовском ковре

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Верховная Рада депутат Жан Беленюк борьба греко-римская

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