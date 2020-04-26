"Утонуть – не встать": украинская спортсменка с юмором отреагировала на отмену чемпионата Европы

Украинская бегунья на средние дистанции Анна Рыжикова забавно отреагировала на то, что в этом году европейское первенство не состоится. Как мы сообщали, чемпионат Европы по легкой атлетике отменили из-за пандемии. Турнир должен был пройти в Париже в конце августа.

30-летняя уроженка Днепра "застряла" на время пандемии в Португалии, где проводила сборы. Собственно, легкоатлетка и продолжает тренироваться, а заодно и делиться с поклонниками интересными фото и видео в собственном исполнении. Вот какой ролик Анна выбрала, чтобы показать свою реакцию на новость об отмене ЧЕ.

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А перед этим спортсменка создала забавное видео о своей тренировке под музыку.

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Рыжикова (в девичестве – Ярощук) специализируется в беге на 400 метров. На чемпионатах Европы она брала "серебро" и "бронзу", а в прошлом году на Европейских играх в Минске взяла "золото" с подругами по эстафете.

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Видео: Instagram

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