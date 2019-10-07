Огненная девушка с шестом Марина Килипко: фанаты назвали самую красивую легкоатлетку Украины на ЧМ в Катаре

Марина Килипко / Фото: Instagram

В Катаре завершился чемпионат мира по легкой атлетике, продолжавшийся в течение десяти дней. Все это время на сайте Segodnya.ua проходило голосование за самую красивую украинскую спортсменку, выступающую в Дохе. В итоге мисс сборной Украины на мировом первенстве в Катаре стала 23-летняя прыгунья с шестом Марина Килипко.

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Очаровательная брюнетка из Харькова Марина Килипко по набранным голосам вдвое превзошла сексапильную блондинку – "высотницу" Юлию Левченко. Юлия заняла второе место в рейтинге украинских красоток на ЧМ в Дохе. Замкнула тройку самых-самых привлекательных атлеток нашей страны на чемпионате мира Анна Рыжикова, специализирующаяся в беге на 400 метров с барьерами.

Марина Килипко – бронзовая призерка чемпионата Европы-2017 в помещении, а также обладательница национального рекорда Украины в прыжках с шестом – 4,65 м. На чемпионате мира-2019 в Дохе она взяла высоту 4,50 м, чего, к сожалению, не хватило для выхода в финал. В итоговом протоколе соревнований самая красивая атлетка Украины на ЧМ заняла 21-е место.

Фото самой-самой красивой Марины Килипко

Напомним, сборная Украины на ЧМ-2019 в Катаре благодаря серебряным медалям Ярославы Магучих и Марины Бех-Романчук заняла 21-ю строчку в общем медальном зачете, которую разделила с командой Эстонии. 18-летняя Магучих установила мировой рекорд в своем возрасте в секторе для прыжков в высоту. А Бех-Романчук в последний день ЧМ улетела на 6,92 метра в прыжках в длину, уступив лишь лидеру сезона – немке Малайке Михамбо.

Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике

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