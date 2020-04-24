Коронавирус до августа не уйдет: летний чемпионат Европы по легкой атлетике отменили из-за пандемии

Турнир должен был пройти в конце августа в Париже

Чемпионат Европы по легкой атлетике, который должен был пройти с 25 по 30 августа в Париже, отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава Федерации легкой атлетики Франции Андре Жиро. Ранее мы озвучили заявление спортсменки: "Перенос Олимпиады-2020 – шанс для России выступить под своим флагом".

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"Мы посчитали разумным принять данное решение. Главное – это здоровье людей", – цитирует Жиро Le Parisien.

Напомним, что самая престижная велогонка мира "Тур де Франс" была перенесена в связи с пандемией. Изначально веломногодневка была запланирована на период с 27 июня по 19 июля. Сейчас гонку надеются провести в начале осени.

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Напомним, что Евро-2020 был перенесен на следующее лето. Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. В честь 60-летия турнира континентальное первенство должно было пройти по необычной схеме – матчи планировалось провести в 12 городах в 12 различных странах:

Также на следующий год перенесли Олимпиаду-2020 в Токио. Решение было принято после переговоров главы МОК Томаса Баха с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Было решено, что олимпийский огонь останется в Японии, а Игры сохранят название Олимпийских и Паралимпийских игр Токио-2020.

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