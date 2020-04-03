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В этот день 124 года назад вышел первый номер самой популярной спортивной газеты Европы

3 апреля, 13:06

Вадим Авдасев

Итальянская La Gazzetta dello Sport даже проводит свою велогонку - "Джиро д'Италия"

Знаменательное событие произошло в этот день, 3 апреля, в 1896 году. В Италии увидела свет спортивная газета, которая вскоре завоевала авторитет не только в стране, но и в Европе, и во всем мире. 124 года назад вышел первый номер La Gazzetta dello Sport. Тогда ее основной целью считали освещение первых летних Олимпийских игр современности, но на этой задаче журналисты не остановились. К слову, читайте, как президент "Брешии" обвинил УЕФА в безответственности.

На данный момент "Гадзетта" считается самым авторитетным спортивным изданием Старого Света. А 124 года назад она появилась на свет после слияния еженедельных журналов Ciclista і La Tripletta. Сначала газета выходила на зеленой бумаге дважды в неделю, но уже с 1899-го обрела свой классический розовый, на котором печатается и ныне. Именно из-за этого цвета майку лучшего гонщика велогонки "Джиро д'Италия" окрасили в розовый цвет. Собственно и самую популярную многодневную гонку проводит именно газета.

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Ежедневным издание стало уже в 1913 году и со временем разрослось до 40 страниц. Рекордный тираж La Gazzetta dello Sport зафиксировали в июле 2006 года. После победы сборной Италии в чемпионате мира по футболу Германии напечатали 2 миллиона 302 тысячи 808 экземпляров. В 1997 году издание открыло свой официальный веб-сайт, но и сейчас печатается в восьми типографиях в Италии и трех – за границей. Главный офис находится в Милане, из-за чего много внимания уделяется футбольным клубам этого города – "Интеру" и "Милану".

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