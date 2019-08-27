В Норвегии прошел чемпионат мира по самым страшным прыжкам в воду: видео ТОП-10 безумцев

В норвежском Осло состоялся чемпионат мира по самым страшным прыжкам в воду Dods Challenge. Смельчаки пощекотали нервы болельщикам своими экстремальными падениями с 10-метровой вышки, за которыми нельзя было наблюдать без волнения. В этот раз победителем соревнований стал Ким-Андре Кнутсен. А канал Norway Live опубликовал десятку самых зрелищных попыток.

Подобные чемпионаты мира проводятся в Норвегии с 2008 года. Чтобы определить победителя, судьи также должны учитывать другие факторы: скорость, дальность, оригинальность стиля прыжка и количество брызг. Считается, что этот опасно выглядящий вид спорта был изобретен в 1960-х годах в знаменитом комплексе бассейнов Frognerbadet в Осло группой детей, пытавшихся похвастаться перед своими друзьями.

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Как сообщалось ранее, украинский вундеркинд стал самым юным чемпионом Европы по прыжкам в воду. Суперекорд в 13 лет - Алексей Середа переписал историю, превзойдя на вышке достижение знаменитого британца Томаса Дейли!

Также мы рассказывали, что знаменитый прыгун в воду восхищен Киевом. "Тут лучшая инфраструктура из всех турниров, где я бывал", - заявил "Сегодня" чемпион мира-2013 немец Патрик Хаусдинг, в украинской столице боровшийся за награды европейского первенства.

Яркие победы и эмоции украинских спортсменов

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