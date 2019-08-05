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В оккупированном Крыму утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу

Сегодня, 12:39

Девушки пошли купаться, несмотря на предупреждение о штормовой погоде

/ Фото: AFP

В оккупированном Крыму утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C,%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0,%20%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%8C,%20%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0 Другие Девушки пошли купаться, несмотря на предупреждение о штормовой погоде

Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу погибли при шторме в аннексированном Крыму. Трагический инцидент произошел 4 августа на территории яхт-клуба в Севастополе. Об этом заявил чиновник оккупационных властей Владимир Беспалый. По его словам, девушки купались в море, несмотря на предупреждение о штормовой погоде.

Поднять тела из воды пока не удалось из-за погодных условий. Другие подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Ранее мы писали, что в России простились с боксером Максимом Дадашевым: он умер от травм, полученных в ринге. Церемония прощания с боксером Дадашевым прошла в Петергофе, в ней приняли участие около 200 человек.

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Как мы сообщали, жена Дадашева назвала виновного в смерти спортсмена. "Рефери должен защищать жизнь и здоровье спортсмена, он обязан остановить бой, если считает, что здоровью спортсмена нанесен ущерб, потому что сам спортсмен будет идти до конца, – заявила супруга Максима Дадашева Елизавета Апушкина. - Рефери ни разу даже не подошел к Максу, несмотря на количество пропущенных им ударов, не вызвал в "угол" врача для осмотра. Его халатность и непрофессионализм стоили жизни моему мужу".

Алина Шатерникова – о промоутерах бокса  и второй работе боксеров:

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Крым Севастополь утонула спортсменка кикбоксинг

Источник: ren.tv

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