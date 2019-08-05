В оккупированном Крыму утонули чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу

Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу погибли при шторме в аннексированном Крыму. Трагический инцидент произошел 4 августа на территории яхт-клуба в Севастополе. Об этом заявил чиновник оккупационных властей Владимир Беспалый. По его словам, девушки купались в море, несмотря на предупреждение о штормовой погоде.
Поднять тела из воды пока не удалось из-за погодных условий. Другие подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее мы писали, что в России простились с боксером Максимом Дадашевым: он умер от травм, полученных в ринге. Церемония прощания с боксером Дадашевым прошла в Петергофе, в ней приняли участие около 200 человек.
В трендеКак прошел уикенд в Премьер-лиге: синхронные разгромы галичан, "сельская дискотека" и равнение на ХХ век
Как мы сообщали, жена Дадашева назвала виновного в смерти спортсмена. "Рефери должен защищать жизнь и здоровье спортсмена, он обязан остановить бой, если считает, что здоровью спортсмена нанесен ущерб, потому что сам спортсмен будет идти до конца, – заявила супруга Максима Дадашева Елизавета Апушкина. - Рефери ни разу даже не подошел к Максу, несмотря на количество пропущенных им ударов, не вызвал в "угол" врача для осмотра. Его халатность и непрофессионализм стоили жизни моему мужу".
Алина Шатерникова – о промоутерах бокса и второй работе боксеров:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк